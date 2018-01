Proteste intr-un oras din Germania la o luna dupa ce o adolescenta a fost ucisa de un refugiat

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de oameni s-au adunat sa protesteze in Kandel, un oras cu o populatie de 9.000 de locuitori din landul german Renania-Palatinat, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei.Alianta Femeilor din Kandel a marsaluit de la magazinul unde a fost ucisa Mia, pana in piata…

- Situația din Germania este din ce in ce mai tensionata. Intre protestele kurzilor impotriva lui Erdogan și criticile Opoziției, cancelarul german, Angela Merkel, trebuie sa se confrunte și cu proteste impotriva refugiaților. Un protest dintr-un oraș din sud-vestul statului care acuza uciderea unei adolescente…

- Guvernul german a insistat vineri ca va continua sa considere ca inadmisibil un proces asupra unui presupus genocid comis cu peste un secol in urma pe teritoriul unde se regaseste astazi statul Namibia, dupa ce doua grupuri etnice africane au dat in judecata Germania la New York, relateaza dpa. Pozitia…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Olanda, Belgia si vestul Germaniei au fost lovite de o furtuna violenta care a dat peste cap traficul rutier, aerian dar si pe cel maritim. Cel putin 9 oameni au murit, cei mai multi in Belgia si Germania. In Marea Britanie, peste 100 de mii de locuinte au ramas fara curent electric din cauza viscolului.

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Un roman aflat in stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat in cursul unei operatiuni a politiei intr-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Veterana Claudia Pechstein, un nume mare al patinajului viteza din Germania, spune ca ar fi o onoare pentru ea sa fie aleasa portdrapelul delegatiei tarii sale la ceremonia de deschidere a JO de iarna din februarie de la PyeongChang. "Ar fi o onoare absoluta sa pot purta drapelul tarii…

- Portalul viza.md a sistematizat apelurile și intrebarile, adresate redacției din partea moldovenilor, aflați pe teritoriul Germaniei. Astfel, va prezentam 7 probleme de baza ale imigranților moldoveni din Germania, care in opinia redacției, ar trebui puse in prim-plan, revazute și dupa caz soluționate…

- Pe 25 ianuarie 1988, (deci fix acum 30 de ani) cu o zi inainte de aniversarea sa, Ceaușescu, referindu-se in mod direct la Pactul Ribbentrop-Molotov, declara presei ca „niciun acord semnat cu Germania hitlerista nu a servit cauzei pacii și independenței, ba dimpotriva, a oferit Germaniei un puternic…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA.

- Multimea de companii europene, si in special cele de tehnologie germane, cumparate de investitori chinezi a trezit suspiciuni in diverse capitale europene si la Berlin. In cel mai recent caz, Iron & Steel Research Institute Group, companie chineza detinuta de stat, vrea sa achizitioneze Cotesa,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Atentat dejucat in Germania, unde autoritațile au arestat un barbat de 29 de ani, care ar fi planuit sa comita un atentat cu un vehicul in orașul Karlsruhe, relateaza AFP. Acesta ar fi un susținator al gruparii teroriste Statul Islamic. Dasbar W. ar fi ales locul „la sfarșitul lunii august”. El voia…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala.

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.

- Cateva zeci de femei si minori au fost identificati de autoritatile germane ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Seful serviciilor de informatii interne germane BfV Hans-Georg Maassen…

- Compania britanica easyJet (EZJ.L) urmeaza sa primeasca aprobarea necondiționata a reglementatorului european in materie de concurența pentru achiziția unui pachet de acțiuni al Air Berlin (AB1.DE), anunța Reuters, care citeaza persoane familiarizate cu dosarul. Potrivit Reuters, easyJet va prelua operațiunile…

- Accident feroviar in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei. Aproape 50 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri s-a ciocnit frontal cu unul marfar. Trei dintre victime sunt in stare grava. In total, in garnitura de pasageri se aflau 155 de oameni.

- AfD a provocat un cutremur politic la alegerile legislative din 24 septembrie, in urma carora a obținut 12,6% din voturi și a acces pentru prima data in Bundestag, cu 92 de deputați.Incurajata de acest succes, AfD — prezenta și in 14 din cele 16 parlamente regionale—, reunește aproximativ…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Germania a salutat reluarea negocierilor privind reglementarea transnistreana in formatul "5 + 2". Declarația a fost facuta de catre reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, in cadrul comentariului sau pe marginea rezultatelor rundei de negocieri in format "5 + 2", care a avut loc…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Platile cu numerar domina inca achizitiile de produse de larg consum realizate in zona euro, chiar daca multe economii occidentale se indreapta rapid spre platile electronice, arata un sondaj publicat vineri de Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Aceste cifre arata ca zona euro este…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse.Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Polițiști greci vor fi desfașurați in Germania pentru a intari controalele aeroportuare, dupa ce pe aeroporturi germane au fost interceptați sute de migranți ce veneau din Grecia cu acte false, a declarat joi pentru AFP o sursa a poliției. Începând cu saptamâna viitoare,…

- Un sofer roman de camion, in varsta de 40 de ani, suspectat ca a violat si ucis o femeie in sud-vestul Germaniei, anul trecut, si o alta femeie, in Austria, in 2014, a fost arestat de politia germana la sfarsitul saptamanii trecute. Ambele victime - o femeie in varsta de 27 de ani care facea jogging…

- BBC informeaza despre situația din Germania unde negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania au eșuat. Acest lucru are impact major și asupra monedei Euro. Potrivit BBC, Merkel are opțiunea de a conduce un guvern minoritar sau cel mai probabil Germania…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista ”diferente profunde” intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP. Exista ”diferente, diferente profunde…

- Adolescenta din Rusa care a murit luna trecuta China ar fi putut sa fie ucisa. Aceasta ipoteaza a ieșit la iveala dupa efectuarea autopsiei, in urma careia s-a descoperit ca aceasta avea in organism substanțe otravitoare. Astfel, Vlada Dzyuba nu ar fi murit de epuizare, așa cum s-a vehiculat inițial,…

- Un barbat inarmat a luat un ostatic intr-un centru pentru protectia copiilor din localitatea Pfaffenhofen, in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului cotidianului Express. O echipa speciala de politie a ajuns la scena incidentului si incearca sa negocieze cu atacatorul,…

- Angela Merkel este din nou cea mai puternica femeie din lume in topul Forbes pentru anul 2017. Revista economica americana, care publica anual clasamentul The World’ s 100 Most Powerful Women, acorda locul intai cancelarului german, pentru a saptea oara consecutiv. Merkel are 63 de ani si, ca element…

- Un barbat a fost impușcat și ranit grav joi intr-un supermarket din orașul Bremen, in nordul Germaniei, a anunțat poliția intr-un comunicat, citat de Reuters. Poliția a adaugat ca persoana suspectata ca l-a împușcat pe barbat a fugit de la locul incidentului, dar ca nu…

- Pe ordinea de zi a negocierilor de formare a coalitiei de guvernare germane se afla saptamana aceasta politica de aparare. Inca o tema asupra careia cele patru partide au viziuni diferite. Ce politica de securitate va urma Germania in urmatorii patru ani: va alege modernizarea si inzestrarea…

- Un sirian in varsta de 19 ani este acuzat ca planuia un atentat islamist cu exploziv in Germania. El a fost arestat de autoritați, in orașul Schwerin, aflat in nord-estul țarii, unde mai multe apartamente au fost percheziționate, relateaza Deutsche Welle. Tanarul sirian, prezentat ca Yamen A., a fost…