Proteste într-o regiune budistă din Rusia, după o numire controversată într-o funcţie de conducere Dmitri Trapeznikov, care a fost pentru o scurta perioada, anul trecut, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk (DNR) din estul Ucrainei, a fost numit joia trecuta primar interimar al orasului Elista, capitala Kalmikiei. Sute de oameni care se opun acestei numiri au manifestat duminica in piata principala a acestui oras cu 102.000 de locuitori, a informat agentia de presa Interfax. Luni, o petitie online lansata in urma cu doua zile pentru a cere demisia lui a adunat deja peste 2.400 de semnaturi. 'Dmitri Trapeznikov nu are nimic in comun cu aceasta regiune. Numirea lui in acest post… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

