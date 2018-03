Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate au continuat miercuri, 27 martie, potrivit programului actiunilor de protest, pichetarile ministerelor. De data aceasta fost randul Ministerului Sanatatii, in fata caruia peste 400 de sindicalisti au manifestat timp de 2 ore. La actiune au participat si membrii Sindicatului…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din sanatate se refera, printre altele, la pragul de 30% pe ordonator principal de credite, care nu permite aplicarea unui Regulament de sporuri echitabil pentru toate categoriile de salariati din Sanatate, fapt care va…

- Angajații din Sanatate picheteaza ministerul de resort nemulțumiți fiind de legea salarizarii. Sindicaliștii au pichetat și ministerul Finanțelor. Federația Sanitas a organizat un miting de protest in fața ministerului Sanatații. Acesta a inceput la ora 11:00 și se va finaliza la ora 13:00. Sindicaliști…

- Acțiunea de protest fusese stabilita inițial pentru saptamana trecuta, dar a fost reprogramata din cauza vremii nefavorabile care ar fi ingreunat deplasarea catre București a sindicaliștilor din țara. La o saptamana dupa ce confederația sindicala Sanitas a declanșat protestele din Sanatate, pichetand…

- Federatia SANITAS va picheta marti, intre orele 11:00 - 13:00, Ministerul Sanatatii, iar joi, 29 martie, Ministerul Muncii, sindicalistii din sanatate fiind nemultumiti de conditiile de salarizare si grilele de sporuri din sistem.

- Sindicalistii din Sanatate ii cer socoteala Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Printr-o adresa semnata de Sindicatul Independent al Medicilor Maramures, Camera Federativa a Medicilor din Romania, Cartel Alfa sindicalistii cer lamuriri despre sporurile salariale. “Doamna Ministru, Regulamentul de…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- Sindicaliștii din Sanatate au amanat cu o saptamana acțiunile de protest, continuand negocierile cu responsabilii din guvern, nemulțumirea fiind regulamentul de sporuri care poate duce chiar la diminuari de salarii. Creșterile substanțiale de salarii, urmare a aplicarii grilei din 2022 ...

- “Suntem contrariați de ceea ce se intampla acum cu lefurile din sanatate, avand in vedere ca Liviu Dragnea a tot dat asigurari ca nu vor scadea. De fapt, s-a angajat ca salariile vor crește cu 25 de procente inca din ianuarie. In aceste zile, chiar purtam discuții pentru a obține o noua intrevedere…

- „Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS din Romania au analizat rezultatele negocierilor purtate in ultima luna cu reprezentantii puterii, subliniind faptul ca guvernantii nu-si tin promisiunile facute - nici cele legate de modificarile Legii cadru a salarizarii, nici cele privind noul Regulamentul…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a hotarat, luni, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical.Citeste si: ULTIMA ORA- Deciziile luate de Tudorel Toader dupa scandalul din Justitie, anuntate la ora 17 "Noi am promis in campanie…

- Intalnire Ministerul Sanatatii- Federatia Sanitas Reprezentantii Ministerului Sanatatii au programata marti o noua întâlnire cu cei ai Federatiei Sanitas, care sunt, în continuare, nemultumiti de salarii si sporuri si ameninta cu proteste. Ministrul Sorina Pintea spune,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical. "Noi am promis in campanie electorala sa marim salariile si pensiile le-am marit si le vom mari in continuare. Inteleg ca sunt suparari de ce nu mai…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutând cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, în 20, 22, 27 si 29 martie, iar

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali. Sindicalistii membri ai Sanitas, care au avut luni o ședința, vor declanșa…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva general, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor

- Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva general, potrivit unor informatii Digi24. Ei sunt nemultumiti ca desi salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali.Sindicalistii, care au avut luni o sedinta, vor declansa greva generala din cauza…

- Sindicaliștii din Sanatate spun ca pe fondul noii modalitați de impozitare a salariilor și a plafonarii sporurilor la maximum 30% din salariu, salariile din sistem nu cresc la nivelul anunțat de minister.

- Sindicalistii din Educatie au pichetat, ieri, Ministerul Muncii nemultumiti de faptul ca majorarile salariale acordate la inceputul anului nu acopera nici macar rata inflatiei, iar nivelul de trai al...

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- FSLI suspenda protestele, dupa discutiile cu ministrul Muncii. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca – in urma discutiilor care au avut loc miercuri, 21.02.2018, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu – a decis suspendarea protestului anuntat…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat luni ca a decis declansarea protestelor si ca va picheta miercuri si joi sediul Ministerului Muncii, pe fondul modificarilor aduse de masurile fiscale implementate de guvernarea PSD-ALDE, prin care veniturile a mii de angajati din Educatie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, pierzand aproximativ 20 la suta din venit.…

- Ministerul Sanatatii si sindicatele poarta negocieri in aceste zile pentru a stabili ce sporuri va primi personalul medical de la 1 martie, cand intra in vigoare legea care impune un plafon de 30%. Sindicalistii cer solutii pentru ca sunt multe situatii, pe diverse sectii, unde pragul este…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- "Am continuat negocierile privind regulamentul sporurilor. Suntem la nivelul discutiilor tehnice, insa din punct de vedere al Ministerului Sanatatii am declarat ca avem toata deschiderea, intelegem ce se intampla in sistemul de sanatate. Premisele sunt foarte bune, pot sa va confirme si colegii de…

- Un reprezentant al Confederației Meridian a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor, in contextul schimbarilor legislative. Sindicaliștii din Sanatate au avut, luni, o prima intalnire cu noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea,…

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate...

- Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar primele manevre de resuscitare i-au fost efectuate de secretar de stat Cristian Grasu, prezent la discutii. Medicii au reusit sa il stabilizeze si va fi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- Angajatii Agentiei Nationale Apele Romane din intreaga tara, inclusiv cei de la SGA Bistrita-Nasaud, au declansat, marti, o greva japoneza. nemultumiti fiind de conditiile de salarizare si mai ales din cauza incalcarii contractului colectiv de munca. Totodata, sindicalistii solicita si debolcarea angajarilor…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…