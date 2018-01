Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa a forțat, duminica dimineața, intrarea in biroul din Moscova al liderului opoziției, Aleksei Navalnii, motivind ca ar fi primit informații ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Aleksei Navalnii a lansat, la finalul lunii…

- "Voi merge sa votez cand va fi vorba de o alegere", a afirmat un potestatar din Vladivostok pe o pancarta. Alte manifestatii au avut loc in orasele Novosibirsk, Kurgan, Omsk, Magadan, Kemerovo si Yakutk. Suporterii lui Navalnii au declarat ca asteapta sute de persoane care sa participe la manifestatii…

- Sute de suporteri ai liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, au început o zi naționala de protest împotriva autoritaților, astazi, facând apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Compania Twitter, care analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din anul 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori ca au fost expusi unui continut generat de un presupus serviciu rus de propaganda, transmit Reuters si Deutsche Welle.

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- In motorul de cautare Google, la intrebarea despre caștigatorul alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia aparea un bloc de referința in care se spunea ca Vladimir Putin este caștigatorul alegerilor.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca rezultatele urmatoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, planificate pentru 18 martie 2018, vor fi discutabile din punctul de vedere al legitimitații, din cauza ca scrutinul urmeaza sa fie organizat si pe teritoriul Crimeei anexate.

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Videoclipul in care liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii le cere rușilor sa protesteze pe 28 ianuarie impotriva modului in care se organizeaza alegerile prezidențiale din Rusia a fost blocat de catre YouTube. „Da, ultimul videoclip cu apelul pentru proteste la 28.01 este inca blocat. Incercam sa…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Navalnii, care a fost impiedicat de autoritați sa candideze la alegerile prezidențiale din martie impotriva lui Puțin, le cere rușilor sa susțina prin proteste boicotarea prezidențialelor. Comisia electorala centrala din Rusia a decis marți, prin vot, ca lui Alexei Navalny sa i se interzica…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Uniunea Europeana a publicat astazi o declarație care critica autoritațile ruse pentru neadmiterea liderului opoziției, Alexei Navalnii, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse. „Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia privind neamiterea liderului opoziției Alexei Navalnii…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Administratia Donald Trump a acuzat, luni, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarilor din intreaga lume, evitand insa sa acuze Moscova de imixtiune in scrutinul prezidential american din 2016, potrivit noii Strategii pentru siguranta nationala a SUA, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Alexei Ulyukaev a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca ar fi luat o mita de 2 milioane de dolari de la Igor Sevhin, CEO al Rosneft, celui mai mare producator de petrrol din Rusia, relateaza Reuters si AFP.

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa a fost stabilita oficial pentru 18 martie 2018, cand se implinesc exact patru ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In ziua alegerilor prezidențiale din Rusia, 18 martie, vor fi organizate evenimente publice sau concerte, pentru a le crea alegatorilor „dispoziția de sarbatoare”, scrie RBC, cu referire la o sursa apropiata administrației prezidențiale. Kremlinul spera ca astfel, prin transformarea alegerilor intr-o…

- Noi dezvaluiri in dosarul deschis in Rusia pe numele președintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Potrivit portalului zeppelin.md, plangerea a fost depusa de penalul fugar Renato Usatii.Acesta sustine ca Vlad Plahotniuc ar fi pus la cale asasinatul lui.

- Presedintele SUA, Donalt Trump, a spus sambata ca actiunile fostului sau consilier pe probleme de securitate, Michael Flynn, dupa alegerile din 2016 au fost legale, relateaza Reuters. Acesta a mai subliniat ca nu a fost nicio intelegere secreta cu Rusia pentru campania sa prezidentiala.

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a promulgat, sambata, proiectul de lege care va permite desemnarea institutiilor media din alte tari care activeaza in Rusia drept ”agenti straini”, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, transmite mediafax.ro. Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre…

- Un proiect de lege sprijinit de partidul aflat la putere in Polonia, Lege și Justiție (PiS), va submina corectitudinea alegerilor, au declarat joi in parlament deputați ai opoziției, informeaza Reuters. Propunerea ar introduce feed-uri web live din secțiile de votare și,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…