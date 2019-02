Mii de persoane scandeaza duminica seara in București, avand loc proteste și in marile orașe ale țarii, impotriva ultimelor OUG care modifica legile justiției, aparute recent in Monitorul Oficial. Viorica Dancila, intr-o incercare de a apalana nemulțumirile protestatarilor, a anunțat duminica la pranz ca invita parțile implicate la discuții in cursul zilei de luni.