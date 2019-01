Proteste în Polonia după decesul primarului din Gdansk Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse.



Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a decedat luni, la spital, din cauza ranilor grave pe care i le-a provocat duminica seara un fost detinut, cu cutitul, in timpul unui concert in scopuri caritabile. Agresorul - care a fost retinut pe loc dupa atac - este, potrivit presei locale, un barbat in varsta de 27 de ani, condamnat pentru jefuirea unei banci si eliberat in decembrie anul trecut.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, un mesaj de condoleanțe Președintelui Poloniei, domnul Andrzej Duda, in urma tragicului incident care a dus la decesul primarului din Gdansk. "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz.…

- Primarul orasului Gdansk, din Polonia, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce cu o zi inainte fusese atacat cu cutitul in timpul unui eveniment caritabil, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz...

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni dupa-amiaza in urma ranilor suferite prin injunghiere duminica seara, anunta autoritatile. Pawel Adamowicz era in stare critica, iar medicii nu l-au putut salva, a comunicat luni dupa-amiaza Spitalul municipal din Gdansk, citat…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. ''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski…

- Pawel Adamowicz a fost resuscitat la fata locului si transportat de urgenta la un spital din apropiere, unde a fost operat. Medicii au declarat ca starea sa este „critica” si „grava”. Conform presei poloneze, care face referire la rapoartele politiei, presupusul atacator este Stefan W, un…

- Pawel Adamowicz, primarul orasului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anuntat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News.

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este in viata dupa o operatie de cinci ore, dar inca nu se afla in afara oricarui pericol, au informat medicii, relateaza AFP. "Pacientul este in viata", le-a declarat jurnalistilor in jurul orelor 02.00 (01.00…

- Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat cu ambulanta la spital, potrivit paginii de internet a cotidianului Gazeta Wyborcza. Atacul a avut loc in fata a cateva sute de persoane, pe un podium ridicat cu ocazia unei strangeri de fonduri pentru o organizatie finantand…