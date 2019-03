Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a facut plangere prealabila impotriva hotararii Sectiei pentru procurori a CSM prin care i s-a respins cererea de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Desi aceasta practica, a dobandirii de grad profesional…

- Un procuror de la DNA a cerut, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, la o pedeapsa maxima de 12 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese in dosarul "Polaris",…

- O fotografie in care patronul Realitatea TV, Cozmin Gușa, apare alaturi de Sebastian Ghița, la Belgrad, a intrat in posesia Libertații. In imagine, cei doi apar intr-un salon, stand pe scaune, alaturi de alte doua persoane. In imagine se poate vedea clar fața lui Cozmin Gușa, in timp ce Sebastian Ghița…

- CCR a declarat neconstitutionale protocoalele semnate de Parchetul General cu SRI. Dosarele in curs vor fi reevaluate. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a declarat integral neconstitutional protocolul SRI – Parchetul General din 2009 si partial neconstitutional protocolul SRI – Parchetul General…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus introducerea mai multor institutii ale statului, printre care Guvern, SRI, Jandarmerie, Parchetul General, ca parti responsabile civilmente in dosarul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care fostul presedinte Ion Iliescu este judecat pentru infractiuni…

- • Patru procurori, inclusiv Lucian Onea, alungati din DNA Ploiești Violeta Stoica Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, denumit “unitatea de elita a DNA” de insași fosta șefa a acestei structuri a Parchetului General, Laura Codruța Kovesi, a ajuns sa se decimeze de la sine,…

- Parchetul General anunța vineri seara ca a deschis un dosar penal avand ca obiect conținutul inregistrarii din interiorul DNA Oradea, in urma denunțului unui ONG, procurorii dispunand inceperea urmaririi penale in rem in aceasta cauza, transmite Mediafax."Pe rolul Secției pentru investigarea…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecatoarea Simona Marcu, precizeaza ca la nivelul institutiei exista in lucru un document menit sa rezolve rapid blocajul existent la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Situatia este urgenta, clar vom lua masuri. Interpretarea va fi cat…