Proteste în Piaţa Victoriei. Incident şocant în timpul menifestaţiilor Deciziile presedintelui in timpul crizei, cum ar fi decretarea starii de urgenta si scoaterea armatei in strada sau declaratii conform carora Chile este in stare de razboi, nu au facut decat sa influenteze si mai mult starea de spirit a unor cetateni care au decis sa iasa in strada si sa isi exprime nemultumirile intr-un numar pe zi ce trece mai mare, potrivit Agerpres.



Acest val de proteste, soldat cu 19 morti, cel putin 600 de raniti si 6.000 de persoane arestate, potrivit Parchetului, a fost declansat de cresterea pretului biletelor de metrou din capitala, picatura care a umplut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

