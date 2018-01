Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ucis si alte sase persoane au fost ranite, duminica, in SUA, dupa ce autoritatile au intervenit in cadrul unei dispute domestice intr-un cartier rezidential din Denver (Colorado).

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Iranul sta pe un butoi de pulbere. Este a treia zi la rand de proteste, iar demonstratiile anti-guvernamentale s-au extins in mai multe orase si la ele participa tot mai multi oameni. In unele locuri, manifestatiile au devenit violente. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare…

- Imaginile postate pe retelele sociale arata si ciocniri cu fortele de ordine, care au intervenit pentru a dispersa multimea. Zeci de protestatari au fost arestati. Motivul initial al protestelor au fost scumpirile, concedierile si neplata salariilor. S-au transformat intr-o revolta generala impotriva…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, pentru a doua zi consecutiv, in mai multe orase din Iran, pentru a protesta fata de politica economica a guvernului, nivelul de trai si coruptie, in manifestatii care, in unele locuri, au degenerat in infruntari cu fortele de securitate, transmite EFE, potrivit…

- Imagini desprinse parca dintr-un razboi au fost surprinse in Cuba. 22 de oameni au fost raniti in urma unei explozii provocate de focuri de artificii. Printre victime sunt copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani.

- O explozie de focuri de artificii a ranit 22 de oameni, inclusiv șase copii, in timpul unui festival popular din Cuba, care se desfașoara in ajunul Craciunului, scrie reuters.com. Mii de cubanezi se aduna anual la festivalul Parrandas, care are loc pe 24 decembrie.

- Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi impotriva Bisericii Metodiste din Quetta, capitala provinciei foarte instabile Balochistan, in momentul serviciului religios duminical. Abdul Razzaq Sheema, un inalt responsabil al politiei din Quetta, a comunicat bilantul atacului, confirmat…

- Zeci de mii de manifestanti au defilat vineri in Fasia Gaza pentru a protesta impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse.Zeci de palestinieni au fost pe de alta parte raniti de gloante in timpul unor…

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Palestinienii si israelienii trec la arme grele dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. Doi palestinieni au murit, iar peste 700 au fost raniti dupa ce au iesit la proteste, iar fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc.

- Patru persoane au ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce au fost implicate intr-o altercație in Sangeorz-Bai. Un tanar și mama acestuia au fost impușcați de un polițist care-și apara colegul de serviciu.

- O persoana a fost ucisa iar alte doua ranite, dintre care una grav, intr-in schimb de focuri, marti inainte de pranz, in apropiere de aeroportul de la Bastia, in Haute-Corse, au declarat surse concordante pentru AFP. Un barbat a fost ucis, iar altul in varsta de 40 de ani a fost grav ranit prin mai…

- Unui avion guvernamental bulgar la bordul caruia se afla premierul Boiko Borisov si care se indrepta catre Arabia Saudita i-a fost interzis accesul in spatiul aerian iranian, obligandu-l sa survoleze Irakul, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Autoritatile iraniene au cerut avionului…

- Cinci migranti au fost raniti, sambata, in timpul unei batai intre doua grupuri de afgani, in portul Calais, a anuntat prefectura locala, conform presei franceze, citata de news.ro. Afganii s-au batut folosind initial bate si lovindu-si rivalii cu pietre. Apoi, ...

- Circumstanțele atentatului, care a avut loc in cartierul Sariab, nu sunt deocamdata cunoscute cu precizie. Ținta pare sa fi fost un vehicul al Frontier Corps, un grup paramilitar insarcinat cu securizarea frontierei occidentale a țarii, a precizat Naseeb Ullah, oficial al poliției. "Patru persoane…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe litoralul…

- Kianoush Rostami, un halterofil iranian, iși vinde medalia olimpica pentru a ajuta victimele cutremurului care a avut loc duminica seara la granița dintre Irak și Iran, scrie CNN. Halterofilul iranian Kianoush Rostami, care a caștigat medalia de aur la Jocurile olimpice de la Rio de Janeiro in 2016,…

- Martori au relatat ca s-a produs o puternica explozie, urmata de focuri de arma, iar doua cladiri au fost avariate. Potrivit unei surse de securitate, la originea deflagrației s-a aflat o mașina plina cu explozivi, iar explozia a fost comandata de la distanța. O alta sursa a evocat un kamikaze la…

- "Este evident acum ca, prin luarea unor astfel de decizii, membrii NATO s-au inspirat din strategiile din epoca Razboiului Rece. Structura nord-atlantica este o copie a structurii care a existat pana in 2002 si a fost responsabila de desfasurarea fortelor americane din Statele Unite in Europa, asigurand…

- 'Am informații clare ca intenția este ca Statele Unite sa continue sa respecte acordul' nuclear, a spus Federica Mogherini pentru jurnaliști in cadrul unei conferințe de presa.Totodata, șefa diplomației europene a avertizat ca tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, in special cele dintre…

- S-a dezlantuit iadul la redactia postului de televiziune Shamshad TV, aflat in Kabul, capitala Afganistanului. Mai multi atacatori au deschis focul, iar activitatea jurnalistilor a fost oprita. Autoritatile au intervenit de urgenta pentru a pune capat masacrului.

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca miercuri la Teheran cu omologul sau iranian Hassan Rohani, vizita pe care guvernul iranian o considera un semn clar al politicii SUA anti-Iran in regiune, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Presedintele Rohani se va intalni cu Vladimir…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in Manhattan, dupa ce un camion a intrat pe o pista de biciclete lovind mai multe persoane, dupa care soferul masinii a coborat din masina tinand ceea ce parea a fi o arma, iar Politia l-a &ici...

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa miercuri in Iran pentru convorbiri cu omologii sai iranian, Hassan Rohani, si azer, Ilham Aliev, a anuntat luni Kremlinul, relateaza AFP. Cei trei lideri urmeaza sa aiba o intalnire comuna, iar presedintele rus are programate de asemenea convorbiri bilaterale…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa și nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internaționale, a declarat duminica președintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul naționale de televiziune, relateaza Reuters. ''Am construit, construim și…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva presedintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul international privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP si Reuters.'Ar fi o pierdere de vreme sa…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat, in timpul unei intalniri cu lideri militari la Casa Alba, ca Iranul nu a respectat spiritul acordului nuclear convenit cu puterile mondiale și...

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat vineri ca nu va certifica faptul ca Iranul se conformeaza prevederilor acordului nuclear si a amenintat ca SUA se vor retrage din acest acord in cazul in care Congresul si aliatii SUA nu vor accepta sa il faca mai strict.

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- O retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul internațional referitor la programul nuclear iranian va insemna sfarșitul ințelegerii semnate in iulie 2015, a declarat vineri președintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agenția TASS, transmite Reuters. Larijani, aflat…

- Președintele SUA considera acordul nuclear cu Iranul „unul din cele mai prost redactate din istorie” și acuza fosta administrație de la Washington ca a oferit Teheranului avioane pline cu bani

- Președintele american Donald Trump va fi singurul care va avea de pierdut daca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, a declarat președintele iranian Hassan Rohani, transmite dpa. "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramâne",…

- Daca SUA vor denunta acordul nuclear cu Iranul, dupa cum pare sa doreasca presedintele american Donald Trump, ele vor aduce un nou afront ONU, la 14 ani dupa invazia in Irak, a atentionat luni fostul sef...

- Președintele iranian Hassan Rohani a laudat sambata acordul nuclear incheiat in 2015 de țara sa cu marile puteri, și a declarat ca nici 10 Donald Trumpi nu ar putea revoca realizarile acestuia, informeaza dpa. "Nici Trump, nici 10 Trumpi nu vor putea sa ia înapoi beneficiile ireversibile…

- Atentat TERORIST de ULTIMA ORA. Sunt cel putin 8 morti si zeci de raniti Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost ranite intr-un atac sinucigas comis joi seara in provincia pakistaneza Balucistan, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Le Figaro.…

- Un terorist s-a aruncat in aer intr-un locas de cult sufist situat in districtul Jhal Magsi (Gandawa), in regiunea Balucistan, situata in apropierea frontierei Pakistanului cu Iranul si Afganistanul. "Un terorist s-a aruncat in aer imediat dupa ce fusese observat de agentii de securitate",…

- Acordul privind programul nuclear iranian este in interesul Statelor Unite ale Americii, a afirmat marti secretarul american al apararii, James Mattis, parand ca-l contrazice din nou pe presedintele Donald Trump, care considera acordul international cu Teheranul ca fiind neconvenabil pentru tara…