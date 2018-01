Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mortilor a crescut la zece în urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc în mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise…

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP.

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Lumea stiintifica din tara ii aduce un ultim omagiu presedintelui Academiei Ionel Valentin Vlad. Foto: acad.ro Lumea stiintifica din tara îi aduce un ultim omagiu presedintelui Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, care a încetat din viata ieri la 74 de ani, dupa o suferinta…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Masura...

- Curtea Europeana de Justitie a decretat ca divortul unui barbat sirian oficializat intr-un tribunal traditional musulman in tara sa de origine nu este valabil in Germania, acolo unde locuieste acesta in prezent, scrie BBC.Curtea a adaugat ca tarile membre ale Uniunii Europene nu pot fi obligate…

- Uber este un serviciu de transport de persoane, motiv pentru care fiecare stat are dreptul de a impune funcționarea acestuia pe baza unor licențe și autorizații, potrivit unei decizii a Uniunii Europene.

- Budapesta este un sustinator hotarat si dedicat al integrarii Muntenegrului in Uniunea Europeana, a spus Szijjarto, care a adaugat ca securitatea Balcanilor Occidentali este in interesul securitatii europene, iar cea mai rapida cale de realizare a acestui obiectiv este integrarea in UE.In…

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…

- In weekend, noul cancelar, Sebastian Kurz din Partidul Austriecilor, a ajuns la o intelegere cu Partidul Libertatii, o formatiune politica nationalista fondata dupa al doilea razboi mondial de catre fosti membri ai partidului nazist. Partidul Libertatii este in prezent condus de Christian Strache.…

- Rata anuala a inflatiei în Uniunea Europeana (UE) a crescut usor în noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pâna la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind înregistrate în Estonia (4,5%), Lituania

- Nu sunt moarhist, dar ma intreb daca la caderea comunismului am fi devenit regat, oare Romania de poveste ar fi existat cu adevarat? O Romanie avida de ordine si disciplina, o Romanie al carui popor poate nu ar fi emigrat in masa, pana spre 20% din populatia activa, popor ajuns bataia de…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Varsta copiilor bolnavi ai caror parinti au dreptul la concediu medical si la indemnizatie va fi majorata de la 7 la 16 ani, printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului. ”In sfarsit, o veste buna de la Ministerul Sanatatii, care a reusit ca, in cinci luni jumate, de cand am vorbit prima data, sa rezolve…

- Romania poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala. Unul din doi romani are probleme incluzand o incapacitate de a-si pastra caminul cald sau sa-si permita o masa cu carne sau peste in fiecare zi, potrivit unui…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana și Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE și Canada este singura opțiune realista dupa ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, date fiind chiar cerințele Londrei, a declarat vineri negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, transmit…

- Prezent joi, in judetul Prahova, la Valenii de Munte, unde a participat la deschiderea unei gradinite noi, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a criticat actuala programa scolara despre care a spus ca "supraincarca elevul" si nici nu il "invata suficient de clar". In acest context, Liviu Pop a anuntat…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol, transmite dpa, preluata de Agerpres. Peste o treime din grupările de crimă…

- Uniunea Europeana va continua sa susțina Moldova in implementarea reformelor care vor asigura dezvoltarea țarii și imbunatațirea condițiilor de viața ale cetațenilor. O declarație in acest sens a facut șeful Delegației UE in țara noastra, Peter Michalko, la intrevederea cu ministrul Agriculturii, Dezvoltarii…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Stroe a declarat la Parlament ca "dreptul la munca in UE este cel mai important beneficiu pe care romanii il au ca urmare a procesului de aderare la UE si, din pacate, in acest moment, acest drept de munca este afectat de aceste modificari", mentionand ca este ingrijorat de "lipsa de reactie si pasivitatea"…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca in prezent exista o radicalizare si o „polarizare excesiva“ a zonei politice, opozitia asigurand un „climat de talibanism“. Tariceanu a adaugat ca reprezentanti ai unor institutii de stat ajung sa incite la proteste in strada, inclusiv la…

- Legislatia europeana impune ca repausul saptamanal neintrerupt acordat salariaților sa fie de minimum 24 de ore in decursul unei perioade de șapte zile. Nu conteaza insa cand anume se acorda acest repaus, potrivit unor lamuriri recente ale Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE). Prin urmare,…

- Partidul Național Liberal a anunțat ca pregatește o noua moțiune de cenzura dar și ca se va opune, prin toate mijloacele legale, punerii in aplicare a modificarilor fiscale aflate pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri. Partidul Național Liberal a criticat in termeni foarte duri masurile…

- Parlamentul iranian a investit duminica ultimii doi miniștri care nu au obținut inca votul sau de incredere, permițand astfel completarea guvernului format de președintele Hassan Rohani dupa realegerea sa in mai, transmite AFP. Ministrul energiei, Reza Ardekanian, a obținut 225 de…

- La Kiev au izbucnit miercuri confruntari între protestatari și poliție, care a luat cu asalt o tabara de corturi instalate în zona parlamentului ucrainean, relateaza DPA citata de Agerpres. Potrivit agenției ucrainene de presa Ukrinform, care citeaza Hromadske TV, poliția a recurs…

- Decizia judecatorilor a fost unanima, intrucat "legea depaseste puterile statului in materie de consultari sau referendum si incalca, printre alte principii constitutionale, suprematia Constitutiei, suveranitatea nationala si unitatea indisolubila a Spaniei". In motivarea Curtii Constitutionale…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va întruni, marti, începând cu ora 14:00, potrivit agendei președintelui Iohannis. Purtatoarea de cuvânt al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a precizat ca în cadrul ședinței vor fi discutate aplicarea cooperarii…

- Sindicaliștii de la CFR amenința cu proteste. Știm cu toții ce inseamna o greva la CFR, mai ales cand a trebuit sa calatorim intr-0 zi cand trenurile nu au ieșit din depouri, iar haosul s-a instalat in gari. Deocamdata, reprezentanții Sindicatului pentru Unitatea Salariaților CFR Calatori (SUS CFR Calatori)…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi figurand Cooperarea structurata permanenta - PESCO si implicatiile pentru Romania, informeaza Agerpres. "Avand in vedere importanta acestui subiect…

- Mii de persoane au fost evacuate din Romania din cauza ca locuintele lor, primite de la stat, au fost retrocedate vechilor proprietari sau unor intermediari. Prea putini, insa, dintre cei evacuati primesc o alta locuinta, desi legea prevede ca o persoana nu poate fi evacuata fara a i se asigura un alt…

- Poliția rusa a arestat sambata peste 270 de persoane in 80 de orașe, in urma unor proteste prin care opoziția a marcat din Extermul Orient pana la Marea Baltica ziua de naștere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Reuters și AFP. La Moscova, în Piața Roșie,…

- Liderul rus al opozitiei, Alexei Navalny, planuieste proteste la nivel national de aniversarea de 65 de ani a lui Vladimir Putin, duminica, inclusiv in orasul natal al presedintelui Rusiei, scrie The...

- Banca americana de investitii Goldman Sachs Group Inc a inchiriat unele etaje superioare ale noii cladiri de birouri Marienturm, care se construieste in Frankfurt, deoarece are nevoie de spatii suplimentare inaintea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit), transmite Bloomberg.

- Echipa de campanie a liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnîi a chemat marti la organizarea de mitinguri în întreaga tara, de ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin. Mitingul principal ar urma sa aiba loc în orasul natal al presedintelui rus, Sankt…

- Statele din Parteneriatul Estic, cele care au fost in avangarda mișcarii spre Uniunea Europeana, au inceput sa fie criticate de un numar destul de mare de politicieni europeni care astfel vadesc o anumita oboseala fața de Parteneriatul Estic. Declarația a fost facuta de catre analistul politic Corneliu…