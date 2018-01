Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.

- Cardinalul hondurian Oscar Maradiaga, un apropiat al Papei Francisc, a incasat aproximativ 500.000 de euro numai in anul 2015, dupa cum scrie saptamanalul italian L'Espresso. "Cardinalul Oscar Maradiaga, un susținator fervent al unei biserici sarace (...) a primit de ani de zile aproximativ 35.000…

- Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, sustine ca Guvernul Romaniei poarta discutii cu bursa de la Londra, una dintre cele mai mari din Europa, pentru deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei de capital britanice.…

- Fiecare al patrulea locuitor al municipiului Chisinau nu achita pentru consumul de apa, datoriile acestuia fiind suportate de vecinii de bloc. O solutie ar fi contractele incheiate direct intre furnizor si consumatorii finali. Opinia a fost exprimata la audierile publice organizate in contextul modificarii…

- Aproximativ 25.000 de persoane au manifestat, marti la Bruxelles, la apelul sindicatelor împotriva unui proiect de reforma a pensiilor al guvernului belgian, sistem acuzat ca duce la saracirea viitorilor pensionari, relateaza AFP. Acest sistem de pensionare pe puncte,…

- Acest sistem de pensionare pe puncte, pe care guvernul de centru-dreapta doreste sa-l stabileasca pana in 2025, ar induce potrivit criticilor 'incertitudinea pentru viitorii pensionari', care nu vor cunoaste valoarea pensiei inainte de sfarsitul duratei active pe piata fortei de munca. Potrivit…

- Ceremonia inmanarii insemnelor premiului Nobel apartinand doctorului George Emil Palade reprezentantilor Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR), in patrimoniul caruia vor intra, va fi amanata din motive tehnice, informeaza institutia....

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Scriitorul francez Claude Simon a castigat premiul Nobel pentru literatura in 1985. Totusi, conform unui experiment condus de unul dintre cititorii sai, astazi, Simon nu ar fi publicat de nicio editura, informeaza The Guardian.

- Florin Iordache, la restaurant cu Daniel Morar (CCR). Judecatorul Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Daniel Morar, a fost surprins vineri, 15 decembrie, la masa cu președintele Comisiei speciale parlamentare pentru legile justiției, deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției. Fotografia…

- Scriitorul Claude Simon, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1985, ar mai putea fi publicat astazi in Franta? Nu, au raspuns in jur de 20 de edituri care au refuzat un text al maestrului Noului roman care le-a fost trimis de un admirator al scriitorului francez, relateaza AFP."Discutam…

- Insemnele premiului Nobel apartinand doctorului George Emil Palade vor intra in patrimoniul Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) si vor fi expuse in Sala Tezaurului Istoric, informeaza institutia.

- Acum ca s-a mutat in Londra, iar prietenii ei au ramas fie in Toronto, fie in Los Angeles, Meghan Markle are nevoie cu disperare de prieteni noi. Ei bine, potrivit unei surse, fosta actrița s-a apropiat, recent, de Victoria Beckham. Meghan s-a imprietenit cu Victoria Beckham Deși o sa aiba agenda plina…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața.Polițiștii cred ca femeia a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa…

- Parerile privind existenta destinului sunt impartite. Totusi, se intampla uneori lucruri care indica ca este posibil sa existe o soarta. Recent a avut loc o intamplare interesanta. Verona Koliqi, o tanara din Kosovo care locuieste in Londra, a inceput sa se uite la fotografii vechi cu gandul, poate,…

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune in Piata Victoriei in jurul orei 18.00, cu drapele marcate cu doliu, apoi sa plece intr-un mars comemorativ pana la Piata Regelui, unde sa depuna coroane si sa aprinda candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea (Parcul 1 Decembrie).…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.Manifestantii din…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana și Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE și Canada este singura opțiune realista dupa ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, date fiind chiar cerințele Londrei, a declarat vineri negociatorul-șef al UE, Michel Barnier, transmit…

- Laureații premiului Nobel pentru Economie și caștigatorii medaliilor John Bates Clark și Yrjo Jahnsson – cele mai prestigioase distincții mondiale in domeniu – nu ar intruni standardele minimale cerute in Romania pentru a accede la gradul didactic de profesor universitar. Aceasta este concluzia unui…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, in perioada 5 – 8 decembrie 2017, intr-o vizita oficiala in Londra, Marea Britanie, unde participa la cea de-a 7-a Adunare a Contribuabililor din cadrul Parteneriatului pentru Mediu si Eficienta Energetica

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…

- Șeful executivului comunitar a menționat ca, in pofida faptului ca pozițiile UE și Londrei s-au apropiat in mare masura, nu s-a putut ajunge luni la un acord, fiind necesare consultari suplimentare asupra a 'doua sau trei chestiuni'.''Am avut o intalnire constructiva. Theresa May este un…

- Castigatori ai premiului Nobel si mai multi oameni de afaceri americani au criticat saptamana aceasta moneda virtuala Bitcoin, care a cunoscut in ultima perioada fluctuatii uriase, dupa ce a depasit valoarea record de 11.000 de dolari. Cea mai aspra critica a venit de la economistul de stanga si…

- Școala Gimnaziala „Simion Florea Marian" Ilisesti a fost implicata in perioada 20-24 noiembrie in campania naționala "Opinia ta este un drept fundamental!", proiect realizat in baza unui protocol dintre Salvați Copiii si Ministerul Educației Naționale. Aceasta campanie a ...

- Situatia privind libertatea presei s-a inrautatit in ultimii doi ani. Aceasta pentru ca au fost facute mai multe modificari la legislatie in baza carora jurnalistii nu mai au acces liber la o serie de informatii. Opinia a fost exprimata in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune…

- "Maine, de la ora 11,00, medici de familie si pacienti din toate judetele vor veni in Piata Victoriei sa militeze pentru un act medical curat si pentru o asistenta primara puternica. (...) In piata vor suna ceasurile la fiecare jumatate de ora, iar la ora 12,00 ne vom reinnoi juramantul de medici",…

- „In ceea ce privește modificarile la Codul fiscal, noi ne urmarim programul de guvernare, care a fost susținut de milioane de romani. E vorba de un pachet de masuri care ajuta și creșterea veniturilor la bugetul de stat, care asigura și stabilitatea fondului de pensii, care simplifica procedurile pentru…

- Duminica seara vor avea loc, in țara și in strainatate, mai multe proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Manifestațiile, anuntate, pe Facebook, vor avea loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti,…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars…

- Oamenii au parcurs un traseu mai scurt, marsaluind doar pe pietonala Nicolae Balcescu. Cativa protestatari au purtat steaguri, altii - pancarte. Ei au strigat lozinci precum: "PSD ciuma rosie!", "Dragnea nu uita asteptam si cartea ta". Organizatorii au obtinut autorizatie pentru proteste…

- Adrian Newey (58 de ani), actualul șef al departamentului tehnic la echipa de Formula 1 Red Bull Racing, deținea o poziție similara la Williams pe 1 mai 1994, ziua in care a murit fostul mare pilot Ayrton Senna. Celebrul inginer a marturisit ca se considera responsabil pentru sfarșitul tragic al brazilianului.…

- Discursul lui Bob Dylan de primire a premiului Nobel pentru Literatura va fi publicat intr-o serie de 100 de exemplare semnate, a cate 32 de pagini, care se vor vinde la pretul de aproximativ 2.150 de euro fiecare, informeaza nme.com.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila pentru finalul lunii octombrie. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, temperaturi scazute, lapovița și ninsoare. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara…

- Diego Maradona a declarat ca "i-a ranit sufletul" inmanarea trofeului Best FIFA Player portughezului Cristiano Ronaldo și nu compatriotului sau Lionel Messi, in cadrul ceremoniei desfașurate la sala Palladium din Londra. Vedeta lui Real Madrid a caștigat pentru al doilea an consecutiv premiul oferit…

- Speakerul Andrian Candu s-a întâlnit, astazi, cu un grup de studenți britanici, veniți în vizita în Republica Moldova. În sala de ședințe plenare, Speakerul a raspuns la întrebarile studenților. Andrian Candu s-a referit la organizarea activitații…

- Jandarmeria Argeș face urmatoarele recomandari participanților: - sa respecte recomandarile facute de organizatorii adunarii publice, imputerniciții acestora sau organele de ordine;- sa se abțina de la acțiuni de natura a impiedica desfașurarea normala a adunarii publice și sa nu incite…

- "Sunt ministrul care a creat Consiliul de Management Strategic, deci stiu ce vorbesc. Altele sunt sarcinile acestui Consiliu, o structura nepermanenta, consultativa, infiintata printr-un protocol", a scris Pruna vineri pe Facebook. In opinia sa, aceasta idee "ignora flagrant" opinia majoritatii…

- Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 1,94%, de la 1,93%, cat a fost cotat pe 10 octombrie. La inceputul lunii septembrie, ROBOR la trei…

- Aproape un milion de oameni au marșaluit pe strazile din Barcelona pentru unitatea țarii, in urma tensiunilor care au cuprins intreaga Spanie dupa referendumul controversat privind independența Cataloniei. Totodata, scriitorul Mario Vargas Llosa a susținut un discurs in fața mulțimii, afirmand ca nicio…

- "E prima data cand vin in Romania, nu cunoșteam Iașul. Sunt fascinat de entuziasmul pentru cultura de aici, de ambianța culturala din acest oraș. Asta ma incurajeaza", cu aceste cuvinte simple, spuse aproape cu timiditate, in franceza, a vorbit scriitorul Gao Xingjian, la conferința de presa pe care…

- Scriitorul Kazuo Ishiguro din Marea Britanie este castigatorul premiului Nobel pentru Literatura. El este romancier, scenarist și nuvelist. A fost nominalizat de patru ori la Premiul Booker Man, pe care l-a caștigat in 1989, pentru romanul "The Remains of the Day".

- NEMULTUMIRI… Operatorii de Transport din intreaga tara, inclusiv din Vaslui, vor protesta, pe 3 noiembrie, impotriva ultimelor modificari din domeniul Fiscal si al Transporturilor. Motivele: mentinerea accizei aplicata carburantilor la nivelul actual, lipsa infrastructurii de transport si a masurilor…

- Transportatorii avertizeaza ca incepand cu data de 3 noiembrie pregatesc proteste de amploare in toata țara. Acciza și lipsa infrastructurii de transport sunt printre principalele nemulțumiri reclamate de Federația Operatorilor Romani de Transport care va organiza manifestațiile de protest. Advertisement…

- Inceputul noului an academic la Universitatea de Vest Timișoara (UVT) a fost marcat, miercuri, de deschiderea unui Lectorat de limba croata in cadrul Facultații de Litere Istorie Teologie, un pas inainte in demersul de internaționalizare a universitații timișorene. Universitatea de Vest…