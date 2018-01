Stiri pe aceeasi tema

- Inamicii Iranului vor sa destabilizeze tara prin proteste. Este prima reactie a liderului religios suprem, Ayatolahul Khamenei, unul dintre cei vizati de furia oamenilor. Protestele, intrate in a sasea zi devin tot mai violente: cel putin 22 de oameni si-au pierdut viata.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Interviu cu Cristina Oglinda, avocat Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Cum evitam escrocheriile imobiliare, la ce detalii trebuie sa acordam atenție la prima întâlnire cu agentul imobiliar sau cu proprietarul locuinței pe care urmarim sa o procuram? Decizia…

- Organizarea cu succes a unei grupe a Eurobasket 2017 la Cluj-Napoca si calificarea nationalei masculine Under-20 in Divizia A, sunt reusitele anului 2017 la Federatia Romana de Baschet, a declarat, pentru AGERPRES, presedintelui Horia Paun. ''Din punctul meu de vedere a fost un…

- Localnicii dintr-un sat botosanean nu platesc factura la apa desi consuma la discretie. Oamenii si-au tras apa in case din fonduri proprii, de la un izvor din apropiere, inca de acum 12 ani. Din acest motiv, este singura localitate din regiune care a primit titulatura de „sat european“.

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, in continuare considera ca presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, va deveni in scurt timp prim-ministrul Republicii Moldova, dupa ce actualul premier, Pavel Filip, ar urma sa-si dea demisia pana joi, 21 decembrie.

- Primaria municipiului Galati a gasit portita legislativa prin care sa poata plati salariatii din cadrul serviciilor publice Ecosal si Geotopocad la nivelul - cel putin - al salariului minim prevazut de legislatia in vigoare, din fonduri proprii, fara ca statul juridic al acestor doua servicii publice…

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei.

- Proiectul de lege privind modificarea Legii Supreme prin introducerea unei referințe despre integrarea europeana drept orientare strategica a Republicii Moldova va fi inregistrat in Parlament saptamina aceasta, a anunțat președintele Parlamentului Andrian Candu. ”Salut decizia Curții Constituționale.…

- Puțini oameni de stat au avut ocazia sa se adreseze națiunii lor timp de mai bine de șapte decenii. In țara sau din exil, glasul Regelui s-a auzit drept și bun, chibzuit și iubitor. Din 1989 incoace, cugetarile Majestații Sale au insoțit societatea romaneasca in fiecare din momentele ei, atat cele fericite,…

- Baba Vanga, celebra clarvazatoare, care a prezis mai multe lucruri care s-au dovedit adevarate, cum ar fi atacul terorist din 11 septembrie din Stetele Unite sau faptul ca SUA va avea un presedinte de culoare, a facut si dezvaluiri despre sfarsitul anului 2017.

- A fost semnat contractul de finanțare cu fonduri europene pentru proiectul care vizeaza modernizarea culoarului de trafic Mureș Nord, de la Gelmar la Ilia, care include cinci drumuri județene, totalizand 65,84 kilometri. Modernizarea acestor drumuri va asigura legatura indirecta cu rețeaua transeuropeana…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a spus ce se va intampla cu profitul companiei pe acest an. Desi unii spun ca banii vor fi luati de guvern, altii ca vor fi investiti la Chiscani, realitatea este alta. Profitul din ace...

- Vremea se raceste in toata tara, dar de miercuri va marca o usoara crestere. Din a doua parte a zilei de sambata, un alt sistem noros va aduce precipitatii in jumatatea de vest a tarii, apoi si in restul teritoriului. Vor fi ploi care se vor transforma in lapovita si ninsoare. Nisorile vor fi dominante…

- Avem libertatea sa schimbam aceasta stare de lucruri, indiferent de varsta. Putem inversa cursul vieții, daca dorim cu adevarat sa invațam și sa transpunem in practica aceasta noua cunoaștere. Oamenii nu se tem atat de ideea de imbatranire, cat de faptul ca acest proces le va rapi desfatarile de care…

- Familia Regala a Romaniei le ureaza tuturor romanilor, de Ziua Naționala, ''La mulți ani fericiți, intr-o Romanie respectata și prospera!'' și aduce in aceasta zi 'un omagiu națiunii romane, care a facut sacrificiu de sange pentru unirea țarii'. ''Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Familia…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de viscol in zona montana din șapte județe, pe durata zilei de joi, respectiv o informare de precipitații mixte, polei și vant la nivelul intregii țari, valabila din noaptea de miercuri spre joi.

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat la Digi24 poziția ferma a Statelor Unite fața de modificarea legilor justiției.„Ar trebui sa ne ingrijoreze de o maniera extrem de serioasa. Este poziția SUA in legatura cu o serie de dezvoltari din Romania in ceea ce privește, pe de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 27 noiembrie – 10 decembrie 2017, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce precipitațiile…

- Daca vreti sa fiti mai fericiti, dar si mai sanatosi din punct de vedere fizic, incepeti prin a alcatui o lista cu lucrurile pentru care sunteti recunoscatori. Aceasta practica poate avea un efect semnificativ asupra fericirii noastre generale, potrivit cercetarilor stiintifice.

- Republica Moldova poate miza pe sustinerea deplina a Uniunii Europene in modernizarea tarii, i-a transmis vineri, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini premierului moldovean Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi pe care cei doi au avut-o in marja Summitului Parteneriatului…

- Conferențiar Universitar Dr. Lygia Alexandrescu, specialist in nutriție, ne-a vorbit despre importanța consumului de apa atat pentru buna funcționare a organismului, cat și pentru frumusețe! Urmarește clipul de mai sus și afla cum ne poate ajuta apa minerala sa fim mai frumoase.

- La aceasta ora, se inregistreaza precipitații sub forma de zapada, in urmatoarele raioane: Edineț, Ocnița, Dondușeni, Briceni. Astfel, recomandam conducatorilor auto: sa reduca viteza de deplasare, in condițiile in care carosabilul este acoperit cu gheața; sa pastreze in mers o distanța suficient de…

- Agentia Europeana pentru Medicamente trebuie sa fie relocata, dupa ce Marea Britanie a iesit din Uniunea Europeana. Principala responsabilitate a agentiei este aceea de a proteja si promova sanatatea publica, angajatii acesteia evaluand in permanenta medicamentelor destinate uzului uman. …

- Din secolul al XIV-lea, mai ales dupa intemeierea Statului Moldovenesc si pina in zilele noastre, populatia est-carpatica a parcurs o perioada aparte – epoca moldoveneasca. Asimilarea de catre volohi a rusinilor – convietuirea indelungata a acestor popoare alolingve au facut ca in jumatatea nordica…

- Serena Williams a spus DA cu cateva ore in urma si s-a maritat cu milionarul Alexis Ohanian. Ceremonia a fost una grandioasa, de la care nu aveau cum sa lipseasca unele dintre cele mai cunoscute vedete.

- Armata a preluat controlul in cursul noptii de marti spre miercuri pe strazile din Harare, capitala Zimbabwe, efectuand o operatiune destinata, potrivit ei, eliminarii „criminalilor“ din jurul dictatorului Robert Mugabe, aflat la putere de 37 de ani. Mugabe, si sotia sa se afla in custodia armatei,…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, marti, ca regimul de la Phenian nu va putea sa isi distruga arsenalul nuclear intr-un termen scurt de timp, intrucat programul nuclear nord-coreean a atins o faza de dezvoltare foarte avansata, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Oamenii au fost chemați in strada de la ora 18:00. Mișcarea de protest urmeaza sa se desfașoare sub forma unui marș care va incepe la Guvern și se va incheia in fața sediului PSD. "OUG de modificare a Codului Fiscal a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial.Putem bloca ALDE-PSD…

- Mediul de afaceri romanesc este bazat pe microintreprinderi, adica firme cu pana la 9 angajati, iar daca multinationalele se retrag inchidem lumina tarii, a spus Mihai Daraban. Daraban a atras atentia ca, pentru tarile din afara UE, Romania reprezinta numai 15% din comertul mondial, de aceea firmele…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, cetatean grec, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din direcția Deva – Arad, in localitatea Sacamaș, la intersecția cu DN 68 A, la efectuarea virajul spre stanga, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un barbat de 38 de ani, din judetul…

- Avand in vedere adresabilitatea mare si cresterea alarmanta a numarului de cazuri care sunt diagnosticate cu cancer de san, Spitalul „Providenta" va prelungi campania de reduceri pana la data de 15 decembrie 2017. Astfel, pana la data stabilita se va mentine reducerea de 20- pentru toate tipurile de…

- Numarul real al romanilor stabiliți in strainatate depașește 12 milioane, a informat, marți, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, deputatul PMP Constantin Codreanu. Cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țarii este…

- Trei persoane au fost surprinse, astazi, sub un mal de pamant in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara, in timp ce faceau lucrari la un pod feroviar. Unul dintre muncitori a fost declarat mort, ceilalti doi fiind acoperiti in intregime de pamant si bolovani, conform Mediafax. Potrivit reprezentanților…

- Pentru al treilea an consecutiv, Asociația ,,Aici pentru Tine” din Brașov, lanseaza Campania ”Impreuna de Sarbatori”, prin care invita brașovenii sa ii sprijine pe copiii aflați in medii defavorizate și familiile acestora, din Brașov și imprejurimile Brașovului. „Nu fi indiferent, iar de sarbatori indreapta-ti…

- Numai azi, în doua accidente de ciruclație, au murit șapte oameni. Cinci dintre ei au murit carbonizați într-o singura mașina. Și nu, nu infrastructura e principala cauza. Ci faptul ca ne credem invincibili, nu purtam centuri, depașim pe linia continua, trecem pe roșu, ne imaginam ca…

- Vreme severa si astazi, 30 octombrie, cu viscol si ninsori in mai multe judete din nordul si nord-estul tarii. Vantul a inceput sa bata cu putere de duminica dimineata, 29 octombrie, iar la aceasta ora sunt mii de locuinte fara energie electrica, cele mai multe in judetul Suceava, peste 4500. Potrivit…

- „La varf de sarcina, putem asigura continuitatea in functionare fara nici o problema, dar depinde de cat va fi cererea, pentru ca nici acum nu putem transporta mai mult decat inainte. Mai mult de 50.000 de tone nu se pot transporta”, a declarat Ionel llie, director al Directiei Ofertare – Vanzare…

- Litens Automotive Group, companie care produce piese auto, a inaugurat, marti, lânga Timisoara, cea de-a doua fabrica din Europa, compania canadiana urmând sa angajeze 250 de persoane pâna în anul 2019,

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, la Adevarul Live, ca va demara un soindaj de opinie in care ii va intreba pe bucuresteni daca sunt de acord ca Primaria sa puna o noua taxa pentru masinile care tranziteaza centrul Capitalei, ca urmare a faptului ca Bucurestiul „a fost invadat de rable“ dupa…

- Doar unul din patru romani mai crede ca lucrurile merg in directia buna in Romania, arata eurobarometrul realizat de Institutul Kantar la comanda Parlamentului European. Daca 25 la suta dintre romani considera ca lucrurile merg in directia buna, 62 la suta cred ca lucrurile merg in directia gresita,…

- Aceste insecte, atunci cand sunt strivite, lasa un miros extrem de urat și greoi. Cum vine seara și aveți lumina aprinsa, iși fac imediat apariția. Se ascund chiar și prin haine. Și problemele nu se opresc aici: daca avem ghinionul ca gandacii puturoși sa-și gaseasca un loc placut la noi in casa,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, poate fi demis, dupa ce a refuzat de doua ori sa semneze numirea unui ministru. Decizia a fost luat de Curtea Constitutionala a Republicii Moldova.

- Prima coliziune a doua stele neutronice surprisa de astronomii din toata lumea este unul dintre cele mai importante momente din istoria astronomiei. Specialiștii spun ca informațiile obținute in urma observarii fenomenului sunt extraordinare. Pentru prima data in istorie, astronomii au surprins momentul…

- Astfel, in Romania și in alte țari din Europa Centrala și de Est exista personal foarte inteligent, talentat și pregatit susține omul de afaceri, potrivit The Guardian. Deținatorul companiei americane care a cumparat compania romaneasca de ceasuri inteligente Vector Watches, pentru 15 milioane…

- Azi se decide soarta Guvernului. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis premierului ca nu e de acord cu revocarea lui Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul. In schimb, Mihai Tudose e hotarat sa nu fac nicio concesie: ori vor pleca totii ministrii cu probleme penale, ori va…

- Intr-o conferința de presa la care a fost prezent alaturi de Simona Halep, Ilie Nastase și George Cosac, Ion Țiriac a anunțat ca va inainta o petiție catre Guvern prin care se cere "o rezolvare" a situației bazei sportive "Progresul". ...

- Gazduirea de catre Romania a Comandamentului Brigazii Multinationale Sud-Est indica nivelul de preocupare a tarii noastre pentru cresterea securitatii in regiunea Marii Negre, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis, conform Agerpres."Ne aflam in plin proces de consolidare a posturii…

- Camera Deputatilor a facut publice indemnizatiile pentru functiile de demnitate publica alese, precum si salariile celor care ocupa functii in serviciile institutiei si in birourile parlamentare, in plata la 30 septembrie, conform recent adoptatei Legi a Salarizarii.