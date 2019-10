Proteste în Germania. Manifestanții au ocupat sediul partidului Angelei Merkel Un numar de 13 protestatari, barbati femei, au refuzat sa paraseasca cladirea din Chemnitz, dupa ce au ocupat-o, determinand politia sa intervina pentru a-i evacua.



Un oficial local CDU, Alexander Dierks, a descris acest gest de protest drept "total nepotrivit", adaugand ca partidul din care face parte a fost intotdeauna deschis spre dialog, dar ca "discursul politic nu se intampla printr-o ocupatie".



Mai multi activisti au folosit hashtagul #FightforRojava pentru a revendica responsabilitatea sau a-si exprima sprijinul pentru protest. Rojava este un termen folosit uneori

Sursa articol si foto: dcnews.ro

