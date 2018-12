Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…

- Parlamentul European (PE) a adoptat in aceasta saptamana rezolutia privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma "profunda preocupare" a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si "condamna…

- Cu ocazia discursului presedintelui roman Klaus Iohannis in Parlamentul European la 23 octombrie, Juncker a spus ca Centenarul care va fi celebrat la 1 decembrie "este o sarbatoare romana, dar si o sarbatoare europeana". Intr-un comunicat citat miercuri de agentia ungara de presa MTI, Istvan Ujhelyi…

- Eurodeputatul PSD Ioan Mircea Pascu nu este de acord ca Romania risca o rezolutie si mai dura in Parlamentul European din cauza revocarii procurorului general Augustin Lazar de catre ministrul Tudorel Toader. Mai mult, acesta s-a intrebat ce s-ar intampla daca Lazar nu ar mai putea sa conduca Parchetul…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Țapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in ședința de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete și efectele lor asupra justiției și ca tema principala este statul de drept in Romania."In calitate de europarlamentar…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a susținut prin vot, in Parlamentul European, propunerea Comisiei Europene de simplificare a procedurilor rambursarii de TVA pentru micii intreprizatori. Propunerea urmarește sa extinda scutirea de TVA pentru intreprinderile mici de la un regim strict național la un…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.