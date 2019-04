Proteste in Cehia, unde exista temeri ca ministrul Justitiei a fost numit special pentru a-l scapa de un dosar penal pe prim-ministru

Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al Justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru premierul Andrej Babis, investigat intr-un dosar de coruptie.



Mii de manifestanti au participat si marti la un "Mars pentru independenta justitiei" pe strazile Orasului Vechi din Praga, precum si in alte orase ale tarii, in timp ce la Castelul Praga se desfasura ceremonia de investire a noului ministru al justitiei. In discursul sau, presedintele…