- Premierul Cehiei, miliardarul Andrej Babis, a declarat sambata ca nu va demisiona, chiar daca va fi pus sub acuzare pentru implicare intr-o frauda cu subventii europene. Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…

- Varujan Vosganian a vorbit in emisiunea „100 de minute” despre moțiunea impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader. „Ar trebui sa existe un calendar clar. Ar trebui ca grupurile parlamentare sa...

- Deputatii voteaza astazi motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, initiata de PNL si USR. Tudorel Toader a fost criticat marti de deputatul PSD Florin Iordache, ALDE a anuntat ca nu va participa la vot, UDMR anuntand ca-l va sanctiona prin vot pe ministru al Justitiei.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnalisti, luni, daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii la motiunea simpla, iar presedintele Camerei a raspuns: „Sincer, nu pot sa va raspund la aceasta intrebare, pentru ca nu stiu". „Nu stiu, chiar nu stiu sa va raspund. Sincer, nu pot sa va…

- Ordonansta de urgenta prin care au fost modificate legile justitiei este o masura justa, a spus, la RFI, deputatul PSD Nicolae Bacalbasa. Social-democratul calfica noile proteste de strada ilegale si regreta ca organele statului nu aplica legea.

- FOTO – Mediafax Mii de persoane au protestat, duminica, la Cluj, impotriva OUG 7 referitoare la legile justitiei si impotriva PSD. Protestatarii au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si au purtat pe mana banderole albe, in semn de solidaritate cu magistratii, scrie Agerpres. „Cinste…

- Cateva mii de persoane s-au strans in Bucuresti si in mai multe orase din tara pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei in aceasta saptamana. In capitala, oamenii s-au strins in Piata Victoriei. Cei mai multi dintre ei scandeaza lozinci impotriva ordonantei de modificare a legilor…