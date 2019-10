Proteste în Catalonia: Şeful guvernului provincial îndeamnă Madridul să înceapă negocieri fără condiţii cu privire la autodeterminare "Nimeni nu-i va interzice acestei tari sa continue sa avanseze pe calea pe care o vor cetatenii sai... Vom apara mereu dreptul la autodeterminare in Catalonia", a declarat Torra in cadrul unei conferinte de presa. Atmosfera din Catalonia s-a mai linistit de duminica, dupa sapte nopti consecutive de proteste uneori violente declansate de condamnarea la inchisoare a noua lideri separatisti in legatura cu referendumul interzis din 2017, dar pentru marti seara asociatia Comitetele de aparare a republicii (CDR) a convocat un nou miting in centrul Barcelonei. Luni, premierul spaniol… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea politica intre Guvernul spaniol si Guvernul catalan creste dupa o saptamana tulbure in Catalonia. Seful Guvernului catalan, Quim Torra, a incercat sambata sa dialogheze cu prim-ministrul spaniol in functie, Pedro Sanchez, insa nu a primit un raspuns. Moncloa ii solicita lui Torra sa condamne…

- Tensiunea politica intre Guvernul spaniol si Guvernul catalan creste dupa o saptamana tulbure in Catalonia. Seful Guvernului catalan, Quim Torra, a incercat sambata sa dialogheze cu prim-ministrul spaniol in functie, Pedro Sanchez, insa nu a primit un raspuns. Moncloa ii solicita lui Torra sa condamne…

- Catalonia ar trebui sa organizeze un nou referendum pentru independența fața de Spania in urmatorii doi ani, a declarat șeful guvernului regional, joi, intr-o noua provocare lansata Madridului in urma protestelor pro-separatiste din ultimele zile, potrivit Reuters.Șeful guvernului regional…

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…

- Guvernul spaniol a denuntat "violenta generalizata" din mai multe manifestatii care au avut loc marti seara in Catalonia, in special la Barcelona, pentru a protesta fata de condamnarea unor lideri separatisti catalani, relateaza AFP, citeaza Agerpres. "O minoritate doreste sa impuna violenta…

- Guvernul spaniol a denuntat "violenta generalizata" din mai multe manifestatii care au avut loc marti seara in Catalonia, in special la Barcelona, pentru a protesta fata de condamnarea unor lideri separatisti catalani, relateaza AFP. "O minoritate doreste sa impuna violenta pe strazile…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…