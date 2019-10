Proteste în capitala Italiei. Manifestanţii cer demisia primarului Sute de persoane au manifestat sambata la Roma pentru a cere demisia primarului Virginia Raggi, la o zi dupa o greva a serviciilor publice impotriva esecului municipalitatii in administrarea capitalei Italiei, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. 'Raggi este pe cale sa faca din orasul nostru un loc de unde iti vine sa fugi, nu un oras unde fiecare sa poata trai demn, sa munceasca si sa-si construiasca viitorul', au acuzat organizatorii manifestatiei, miscarea Tutti per Roma (Toti pentru Roma). 'Lumii intregi ii este mila de noi', au adaugat ei. Sindicatele au chemat vineri la greva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Roma au fost indemnati sa nu isi duca gunoiul la tomberoanele stradale pe durata grevei de vineri a angajatilor municipali, aceasta solicitare fiind considerata de jurnalistii de la DPA drept cel mai recent exemplu dintr-o serie de evenimente care ilustreaza esecul serviciilor publice…

- Circa 400 de persoane au protestat duminica la Bruxelles impotriva eliberarii lui Marc Dutroux, unde pedofil care a violat și omorat mai mulți copii, informeaza Agerpres. Manifestanții s-au aratat revoltați de posibilitatea ca Dutroux, condamnat la inchisoare pe viața in 2004, sa fie eliberat condiționat…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- Protestatarii din Piata Victoriei au aprins luminile telefoanelor, sambata, gestul fiind o reeditare de la protestele uriase generate in ianuarie 2017 de adoptarea OUG 13 de catre Guvern. Imaginile cu zecile de mii de romani cu lanternele de la telefoane pornite au facut inconjurul lumii, gestul inedit…

- Protestatarii din Piața Victoriei au aprins luminile telefoanelor, sambata, gestul fiind o reeditare de la protestele uriase generate in ianuarie 2017 de adoptarea OUG 13 de catre Guvern. Imaginile cu zecile de mii de romani cu lanternele de la telefoane pornite au facut inconjurul lumii, gestul…

- Politia din Hong Kong a recurs din nou la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa luni dupa-amiaza pe manifestantii prodemocratie, in timp ce fosta colonie britanica a fost paralizata in cursul diminetii de blocarea accesului la metrou, relateaza AFP. Conflictele au avut loc in popularul…

- Seful PSD Timis, Calin Dobra cere din nou celor care au parasit partidul si au trecut la alte formatiuni politice sa-si lamureasca situatia si sa decida: ori cu noi, ori fara. El a insistat din nou ca primarul de Varias, Nicolae Birau, sa renunte la calitatea de membru al PSD, odata ce si-a asumat trecerea…

- Sute de oameni s-au strans sambata seara in București, la un protest in Piața Victoriei, dupa crimele de la Caracal. Protestatarii au pornit in marș catre Ministerul de Interne, strigand sloganuri antiguvernamentale.