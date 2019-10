Proteste în Barcelona. Activitatea pe aeroportul local revine încet la normal Aeroportul din Barcelona incepe marti sa revina lent la normal dupa ce a fost blocat partial luni de manifestanti care protestau cu privire la sentinta din procesul ce i-a vizat pe liderii separatisti catalani, transmite EFE, scrie Agerpres. Un numar de 20 de zboruri sunt anulate marti, fata de cele peste o suta de luni. Potrivit Reuters, numarul zborurilor anulate luni se ridica la 45. Confruntate cu aceasta situatie, mai multe sute de persoane si-au petrecut noaptea in aeroport dormind pe scaune sau pe jos, la terminalul 1. Aeroportul a fost ocupat luni de mii de manifestanti,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Mai mulți lideri separatiști catalani au fost condamnați la inchisoare intre 9 și 13 ani in urma organizarii referendumului de acum 2 ani. Sentința Curții Supreme a Spaniei a incins spiritele in regiunea din nord-estul peninsulei.

- Acestia protesteaza furiosi dupa ce au aflat ca noua dintre liderii lor au fost condamnati la ani grei de inchisoare, pentru tentativa de a declara independenta provinciei lor, in 2017. Alti trei lideri acuzati au fost considerati vinovati doar de nesupunere, fapta mai putin grava, pentru care nu vor…

- Poliția a șarjat, in mai multe randuri, protestatarii independentiști catalani adunați luni in apropiere de intrarea in aeroportul din Barcelona, a relatat un corespondent AFP aflat la fața locului. Manifestanții – cateva mii – s-au adunat la aeroportul El Prat din Barcelona pentru a-l bloca, in semn…

- Poliția a șarjat, în mai multe rânduri, protestatarii independentiști adunați luni în apropiere de intrarea în aeroportul din Barcelona, a relatat un corespondent AFP aflat la fața locului. Manifestanții - câteva mii - s-au adunat la aeroportul El Prat din Barcelona…

- Cel puțin cinci persoane au murit și peste 3.500 au fost evacuate din locuințe in urma inundațiilor provocate de doua zile de ploi torențiale in sud-estul Spaniei. Mai multe drumuri, cai ferate și un aeroport din Valencia, Murcia și estul Andaluciei au fost inchise, sambata dimineața. Mai multe mașini…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat vineri dimineata ca Gheorghe Dinca, anchetat pentru savarsirea crimelor din Caracal, va fi mutat de la inchisoarea Jilava in Arestul Central.

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini si-a mentinut pozitia ostila primirii de nave cu migranti dupa o reuniune de urgenta a unor ministri de interne din state membre UE, desfasurata miercuri seara la Helsinki si consacrata stabilirii unui "mecanism de