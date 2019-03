Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea de savarsire a unor abuzuri - in special prin presiuni si timorari ale magistratilor - din partea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie este evidenta, in conditiile inexistentei unor mijloace de control ierarhic din afara acestei sectii, iar controlul judecatoresc este…

- „Cei din Comisia LIBE au ințeles doua lucruri: ca Laura Codruța Kovesi are o experiența de lupta sub presiune, in condiții foarte dificile, la nivel inalt, pe care onorabilul candidat francez nu o are, de aceea au considerat-o mai potrivita. In al doilea rand, au ințeles din tot ce s-a intmplat in…

- Magistratii care amenințau ca opresc lucrul de astazi, nemultumiti de noile modificari aduse legilor justitiei prin OUG 7, au primit, duminica seara, o mana de ajutor din partea populației. Un miting de sustinere pentru ei a inceput in fata Guvernului, dar și in alte orașe din țara, cu precadere la…

- Mii de persoane scandeaza duminica seara in București, avand loc proteste și in marile orașe ale țarii, impotriva ultimelor OUG care modifica legile justiției, aparute recent in Monitorul Oficial. Viorica Dancila, intr-o incercare de a apalana nemulțumirile protestatarilor, a anunțat duminica la pranz…

- Aproximativ 500 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei, prin ordonanta de urgenta numarul 7, aprobata saptamana aceasta. Totodata manifestantii solicita demisia guvernului, reclamand masurile economice luate de actuala coalitie si scaderea…

- Ministrii Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc la Bucuresti, joi si vineri, pe 31 ianuarie și 1 februarie, in cadrul unei intalniri informale (Gymnich), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, informeaza Agerpres .

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, ''in traducere libera'', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de ''incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei…