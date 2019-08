Executivul pro-Beijing al Hong Kong a adoptat luni un ton amenintator, intr-un moment in care orasul este perturbat de o greva si de haosul din transporturi, acuzandu-i pe manifestantii pro-democratie ca pun acest teritoriu intr-o 'situatie foarte periculoasa', relateaza AFP, dpa si Reuters.

'Perturbari atat de intensive in numele anumitor revendicari (...) au afectat grav legea si ordinea in Hong Kong si imping orasul (...) in pragul unei situatii foarte periculoase', a declarat presei lidera executivului, Carrie Lam. Ea a subliniat ca 'guvernul va fi hotarat in mentinerea legii si…