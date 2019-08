Proteste Hong Kong. UE se implică: Este mai vital ca niciodată! Uniunea Europeana a lansat marti catre toate partile implicate in protestele de la aeroportul din Hong Kong un apel la retinere si a cerut luarea unor masuri urgente pentru detensionarea situatiei, transmite dpa.



''In lumina continuarii turbulentelor si a cresterii incidentelor violente din Hong Kong, este esential ca toate partile sa dea dovada de retinere, sa respinga orice fel de violente si sa ia masuri urgente in vederea detensionarii situatiei'', a afirmat un purtator de cuvant al UE intr-o declaratie.



''Acum este mai vital ca niciodata angajarea intr-un proces politic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

