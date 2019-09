Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Hong Kong cer sprijinul lui Donald Trump pentru încheierea celor trei luni de confruntari cu forțele de ordine, scrie Business Insider. Zeci de mii de oameni au defilat în fața consulatului american din Hong Kong duminica, iar mulți dintre aceștia fluturau steagul…

- Zeci de mii de protestatari au participat la un mars spre consulatul american din Hong Kong duminica dupa-amiaza, solicitand Congresului SUA sa permita sanctionarea oficialilor din acest teritoriu care au suprimat "libertati fundamentale", relateaza dpa. Protestatarii au purtat steaguri…

- Liderul politic din Hong Kong, Carrie Lam a retras, miercuri, legea privind extradarea care, timp de luni de zile, a generat proteste masive. Decizia de a ceda la una dintre cele cinci cerințe principale ale protestatarilor marcheaza un punct de cotitura dramatic pentru Carrie Lam, care din luna iunie…

- ''Condamnam violenta si le solicitam tuturor partilor sa dea dovada de retinere, dar ramanem hotarati in sprijinirea libertatii de exprimare si a libertatii de reunire pasnica in Hong Kong'', a spus un purtator de cuvant al diplomatiei americane. Acesta a respins categoric ''acuzatiile false…

- Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.Ciocniri violente au avut loc marti seara intre…

- Uniunea Europeana a lansat marti catre toate partile implicate in protestele de la aeroportul din Hong Kong un apel la retinere si a cerut luarea unor masuri urgente pentru detensionarea situatiei, transmite dpa.''In lumina continuarii turbulentelor si a cresterii incidentelor violente…

- Președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care se introduc noi sancțiuni impotriva Rusiei in cazul otravirilor din Salisbury, scrie publicația Politico, care se refera la doua surse proprii. Anul trecut, pe 27 august, administrația Trump a introdus primul pachet de sancțiuni in cazul…

- Proteste masive au avut loc in Hong Kong. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua lege a extradarii. In ultimele zile, proteste masive au avut loc in Hong Kong. Sute de mii de oameni au ieșit in strada. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea fața de un proiect de lege care ar permite ca suspecții…