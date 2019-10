Chan Tong-Kai, in varsta de 20 de ani, este urmarit in Taiwan unde este suspectat ca si-a ucis prietena gravida in februarie 2018 in timp ce petreceau impreuna doua saptamani de vacanta in insula. El a fugit atunci si s-a intors in Hong Kong unde, in absenta unui acord de extradare intre fosta colonie britanica si Taipei, politia taiwaneza nu a avut cum sa-l aresteze. Acest vid juridic a condus executivul regiunii semiautonome, pro-Beijing, sa adopte un text ce autorizeaza extradarea catre tari, inclusiv China continentala, cu care nu exista un astfel de acord.

Acest proiect de lege…