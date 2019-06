Proteste Hong Kong: Anunţul organizatorilor Reprezentanti ai Frontului Civil pentru Drepturile Omului, o coalitie prodemocratie ce a actionat ca organizator neoficial al protestelor in trecut, a declarat vineri ca nu a primit obiectii din partea sefilor politiei pentru mitingurile de acest weekend, care vor incepe in Victoria Park din Hong Kong si se vor incheia la statia de metrou Admiralty din vecinatatea birourilor guvernului local. Duminica trecuta, peste 1 milion de persoane - aproximativ unul din sapte locuitori ai Hong Kong-ului - au iesit pe strazi in cel mai mare protest in oras in ultimii ani. O multime imensa s-a adunat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

