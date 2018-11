Proteste Franța. Zeci de mii de manifestanți, în stradă Aceasta miscare, denumita #NoiToate (NousToutes), infiintata in septembrie si care a primit sprijinul mai multor asociatii, intentioneaza sa treaca de la "marturie la actiune", pentru a cere "sfarsitul impunitatii pentru agresori". Manifestatii sunt prevazute sa aiba loc in circa 50 de orase franceze, printre care Paris, unde este prevazuta de asemenea o actiune a "vestelor galbene" ce se opun majorarii taxelor la carburanti. In urma cu un an, ca urmare a miscarii #MeToo care a dus la cresterea cu 23% a numarului de cazuri de violente sexuale semnalate politiei, potrivit datelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Șeful Apple spune ca o mai mare reglementare a industriei tehnologice este "inevitabila" ● Trump spune ca responsabilitatea pentru uciderea lui Khashoggi ar putea ramane un mister mult timp de acum inainte ● Les Echos: Studenții straini: cresc taxele de școlarizare, dar și cuantumul…

- Noua generație Mercedes-Benz Clasa B a fost prezentata oficial in cadrul Salonului Auto de la Paris din luna octombrie. Acum, oficialii constructorului din Stuttgart au anunțat ca monovolumul compact a intrat pe linia de asamblare a fabricii din Rastatt, Germania. Circa 6.500 de angajați lucreaza in…

- Mai mulți oameni au fost arestați in urma unei anchete preliminare privind un presupus plan de atac asupra președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit presei franceze, cele șase persoane, arestate marți dimineața de serviciile secrete franceze, ar face parte dintr-o grupare de extrema dreapta, dar…

- Uniunea Europeana trebuie sa infiinteze propria armata, pentru a reduce dependenta de Washington in materie de aparare, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, denuntand aparitia unor "puteri autoritariste" si evocand necesitatea apararii Europei de Rusia,

- Cluj Arena, stadionul construit de Consiliul Județean Cluj, dar care are performanțe economice slabe, beneficiaza de o investiție de 350.000 de Euro într-un sistem de accelerare a procesului de fotosinteza a gazonului. Echipamentul, de tip „SGL MU360”,…

- In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de…

- In fata a 800 de militanti ai formatiunii, sefa Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) a rostit un discurs in localitatea Frejus (sud), oras sub controlul RN, unde a criticat 'supunerea (guvernului francez) fata de Bruxelles si fata de nebunia sa politica imigrationista'. 'Astazi, prefectii…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat un nou inceput pentru proiectul european de aparare, susținand ca batranul continent nu ar trebui sa se bazeze pe SUA in privința securitații sale. Intr-un discurs adresat ambasadorilor francezi adunați la Paris, luni, Macron a spus ca ”depinde de noi…