In timp ce miniștrii incearca sa faca fața acestei situații greu de control, Emmanuel Macron pare ca se ascunde, ceea ce a dus la critici si speculatii din partea oponenților sai politici.

Le monde scria, in urma cu 30 de minute, ca de la intoarcerea in Franța pe 2 decembrie, Emmanuel Macron l-a lasat in linia intai pe premierul Edouard Philippe. Președintele știe ca personalitatea sa a devenit unul dintre motivele pentru care oamenii sunt in strada. Pe 4 decembrie a avut o vizita foarte discreta in Puy-en-Velay. Acum se afla la Elysee. Și-a anulat cateva intalniri printre care și o…