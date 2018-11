Stiri pe aceeasi tema

- Serban Nicolae sustine ca Europa nu are doar mai multe viteze, ci si multiple standarde, multa ipocrizie, multa aroganta si multa nesimtire. "Proteste? Sute de mii (reali!) in strada? Gaze? Victime? Sunt sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie…

- Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ironic, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franta soldate cu sute de raniti ca este sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie dura, concluzia sa fiind ca Europa nu are doar mai multe viteze,…

- Bogdan Chirieac, prezent in studio, a remarcat ca deputatul USR Cristian Seidler a afirmat la un moment dat ca ”este important sa spui intotdeauna adevarul”. Imediat i-a adresat intrebarea: ”Cum apreciați intervenția Jandarmeriei franceze impotriva protestatarilor din Paris de acum 24 de ore?…

- 'In jur de 1.200 de persoane sunt adunate in sectorul Place de la Concorde, aparat de un dispozitiv de securitate', a anuntat Ministerul de Interne, intr-un comunicat difuzat putin dupa ora 17.00. Mai multe sute de manifestanti au pendulat cateva ore intre bulevardul Champs Elysees, strada Faubourg…

- Presedinta formatiunii de extrema dreapta - al carei nume a fost schimbat anul acesta in Rassemblement national (RN) - a fost inculpata deja, in iunie 2017, in acest dosar, insa doar cu privire la abuz de incredere si complicitate la abuz de incredere.Justitia suspecteaza formatiunea ca…

- Sefii de la Jandarmerie sub acuzare, in dosarul interventiei din 10 august Proteste 10 august 2018. Arhiva Foto: Agerpres Seful Jandarmeriei Române, colonelul Ionut Catalin Sindile, adjunctul sau, colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, seful Jandarmeriei Bucuresti, maiorul Laurentiu Cazan…