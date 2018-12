Proteste Franța. Răsturnare de situație. S-a aflat cine se află pe străzi Invitat in platoul Romania TV, Christian Ciocan, comisar-șef de poliție, a facut declarații bomba! Acesta a marturisit ca vestele galbene de la Paris nu știu ce vor și ca, pe strazi, se afla Compania Republicana de Securitate. Christian Ciocan, dezvaluire șoc Christian Ciocan, dezvaluire șoc

"Vestele galbene nu știu ce vor. Acolo, pe strazi, nu se afla nici polițiști, nici jandarmi, ci reprezentanți ai Companiei Republicane de Securitate". Peste o mie de manifestanti se aflau sambata in jurul orei 11:00 pe strazile capitalei Frantei, pentru al cincilea weekend consecutiv de proteste, si aproximativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

