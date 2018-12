Proteste Franţa. Primele ciocniri şi gaze lacrimogene în apropiere de Champs-Elysees. Avertizare MAE UPDATE Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs-Elysees, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 'vestelor galbene', adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

