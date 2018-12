Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters. Ratingul lui Macron de aprobare a…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, apreciaza ca valoarea daunelor cauzate de violentele din timpul protestelor "Vestelor galbene" se incadreaza "intre 3 si 4 milioane de euro". Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat…

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- "Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie", a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. "Intr-o Europa care este divizata de…