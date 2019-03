Membrii mișcarii 'Vestele galbene' protesteaza in fiecare sambata, incepand cu mijlocul lunii noiembrie 2018, atiat in Paris cat și in marile orașe franceze. Cu toate acestea, presedintele Emmanuel Macron exclude aplicarea unei eventuale interdictii la nivel national a manifestatiilor, remarca rfi.ro.

Sambata aceasta va fi al 16-lea protest in capitala. Potrivit ministerului de Interne, saptamana trecuta, 46.000 de oameni au manifestat in intreaga Franta cerand o justitie sociala.

Macron, apel la calm

Mai mulți primari au cerut interzicerea manifestatiilor, pe motiv ca…