- Presedintele francez Emmanuel Macron se va adresa Natiunii luni, la ora 20.00, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa o a patra zi de mobilizare a "Vestelor galbene", relateaza AFP. Elysee nu a oferit detalii suplimentare despre aceasta interventie asteptata. Presedintele, care ii va primi luni dimineata…

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- In timp ce miniștrii incearca sa faca fața acestei situații greu de control, Emmanuel Macron pare ca se ascunde, ceea ce a dus la critici si speculatii din partea oponenților sai politici. Le monde scria, in urma cu 30 de minute, ca de la intoarcerea in Franța pe 2 decembrie, Emmanuel Macron…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…

- Politia a informat ca 24 de persoane au fost arestate si ca exista informatii conform carora grupari extremiste, atat de stanga cat si de dreapta, s-au infiltrat printre protestatari.De peste doua saptamani, asa-numitele “veste galbene” au blocat strazile din Franta pentru a protesta fata…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…