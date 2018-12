Proteste Franța. Macron, așteptat să facă o mișcare în plină criză Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile Frantei, a informat Ministerul de Interne, iar daca au avut loc noi violente, amploarea lor a fost mai redusa decat in urma cu o saptamana. Potrivit premierului Edouard Philippe, "a sosit timpul dialogului" si "acum trebuie refacuta unitatea nationala", subminata de aceasta fronda populara fara precedent nascuta pe retelele sociale. Presedintele Emmanuel Macron "va vorbi" - poate luni - si "este datoria lui sa propuna masurile" pentru a permite "intregii natiuni franceze sa se regaseasca", a declarat Edouard Philippe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- In timp ce miniștrii incearca sa faca fața acestei situații greu de control, Emmanuel Macron pare ca se ascunde, ceea ce a dus la critici si speculatii din partea oponenților sai politici. Le monde scria, in urma cu 30 de minute, ca de la intoarcerea in Franța pe 2 decembrie, Emmanuel Macron…

- UPDATE Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs-Elysees, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 'vestelor galbene', adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP. Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor de revolta urbana…

- Premierul francez Edouard Philippe, a declarat joi ca peste 89.000 de membri ai fortelor de ordine vor fi mobilizati sambata in Franta, dintre care 8.000 la Paris, in cadrul unei noi zile de mobilizare a'Vestelor galbene', relateaza AFP. Douasprezece vehicule blindate ale jandarmeriei (VBRG)…

- Asadar, niste ministri si-au dat demisiile, iar presedintele Klaus Iohannis nu le aproba. Este ceva mai complicat decat problema fortei de munca, fluiditatea angajatilor, plecand fara nicio opreliste de la privat la stat, de la firmele romanesti spre firmele straine. Sus, la varful piramidei sociale,…

- Ratingul lui Macron de aprobare a coborat la 23% in sondajul efectuat la sfarsitul saptamanii trecute, in scadere cu sase puncte in luna precedenta. Ratingul lui Philippe a scazut cu 10 puncte pana la 26%. Scorul presedintelui francez se potriveste cu ratingul scazut al predecesorului sau Francois…

- Revendicarile protestatarilor sunt justificate Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai. Peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris,…