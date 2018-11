Proteste Franța. Iohannis: Nu vă aşteptaţi "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia de pe 10 august din Bucuresti. Niciun comentariu din partea lui Iohannis "Stiti bine ca eu nu comentez ce fac altii in politica lor interna si de securitate interna, asa ca nici nu va asteptati sa comentez aceste lucruri. Fiecare cu abordarea lui, eu sunt cu abordarea mea ca eu voi comenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

