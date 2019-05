Proteste Franța: Intervenția violentă a forțelor de ordine, anchetată In aceste imagini pot fi vazuti politisti in civil cu casti, care retin un barbat in mijlocul unei multimi pe bulevardul Montparnasse, in sudul capitalei. Mai multi manifestanti scandeaza "toata lumea detesta politia". Este momentul in care unul dintre politisti introduce bastonul in pantalonii barbatului imobilizat, la nivelul feselor. Acesta este apoi scos din multime. Prefectul politiei in Paris a sesizat IGPN pentru ca inspectia sa ancheteze asupra acestor fapte, dar si asupra altor doua cazuri de violente prezumate dezvaluite de inregistrarile video. In prima un politist… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Un purtator de cuvant al Prefecturii politiei a confirmat pentru EFE ca s-au efectuat arestari, dar nu a dorit sa ofere cifre.Potrivit postului de radio France Info, intre persoanele retinute se afla si trei spanioli, care aveau asupra lor dispozitive incendiare si obiecte care ar fi putut

