- Peste 20.000 de persoane au participat sambata - pentru al unsprezecelea weekend consecutiv - la protestele ce au avut loc in mai multe orase din Franta, inregistrandu-se unele incidente, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 22.000 de manifestanti au iesit in strada astazi, potrivit Ministerului…

- Circa 74 de persoane au fost plasate sambata in arest preventiv in capitala franceza in marja actului IX al mobilizarii "vestelor galbene", potrivit unui bilant prezentat de Parchetul din Paris la ora locala 17:00, informeaza France Presse,...

- La fel ca saptamanile trecute, situatia a degenerat in mai multe orase, inregistrandu-se ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. De asemenea, jurnalisti au fost agresati de manifestanti. Au fost retinute in total 244 de persoane. Potrivit presei franceze, la Paris au fost retinute 156 de persoane,…

- Mobilizare generala a vestelor galbene in Franta. Mii de oameni au manifestat in cele mai importante orase din Hexagon, intr-un numar considerabil mai mic fata de protestele din ultimele doua luni.

- Aproximativ 32.000 de "veste galbene" manifestau sambata in jurul orei locale 14:00 in toata Franta, intre care 8.000 la Paris in cea mai importanta demonstratie din tara, in acest al IX-lea act al mobilizarii lor de la inceputul miscarii cu aproape doua luni in urma, potrivit datelor Ministerului…

- Aproape 2.000 de „veste galbene“ participa, sambata, la manifestatiile de la Paris, conform estimarilor autoritatilor locale. Protestele au fost marcate de incidente, iar 79 de persoane au fost retinute. In intreaga tara, numarul protestatarilor este 23.800, potrivit lci.fr, citat de news.ro. La Saint-Chamond…

- PROTESTE PARIS. Mobilizarea 'vestelor galbene' de sambata de la Paris a dus la retinerea a 481 de persoane si la plasarea in arest preventiv a 211 persoane, a anuntat premierul Edouard Philippe, potrivit...

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene',...