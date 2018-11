Stiri pe aceeasi tema

- "Nu m-am intalnit ca sa facem 6 orașe in București, ca sa luam banii sa ii ducem nu știu unde. A fost o solicitare sa avem o discuție. Am vrut sa fac aceste precizari pentru ca nu e bine sa ramana in spațiul public aceste lucruri neadevarate. Nu sunt de acord ca eu nu susțin sau ca blochez nu știu…

- In contrast cu slugarnicia cotroceana a lui Iohannis „Trebuie sa spun ca sunt dezamagita și revoltata. Dezamagita pentru ca nu e corect ca argumentele Romaniei nu sunt luate in considerare. Am mers in PE, am vorbit cu dl Timmermas și am spus lucruri pe care nu poate spune ca nu le știe, și ma refer…

- Mercedes-Benz a prezentat noua generație GLE cu ocazia Salonului Auto de la Paris, eveniment care și-a deschis porțile la inceputul lunii octombrie. Acum, producatorul german a publicat lista de prețuri pentru noul GLE. Pe piața din Romania, SUV-ul producatorul german va fi oferit alaturi de doua motorizari,…

- Noile sticle de Voronskaya au fost lansate la cel mai mare targ mondial – SIAL Paris ( 21-25 octombrie 2018), ele urmand sa intre și pe piața din Romania probabil anul acesta. Produsul este disponibil in patru variante: Classic, Organic, Platinum și o varianta in editie limitata.

- ROMANIA U21 LA EURO 2019. Naționala Romaniei sub 21 de ani s-a calificat la Campionatul European de anul viitor din Italia dupa 20 de ani de seceta. Meciul care a adus calificarea s-a disputat astazi la Ploiești, iar reprezentativa noastra s-a impus cu 4-0. Turneul din Italia, unde va fi prezenta și…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Romania TV, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, asupra scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD. Bogdan Chirieac a remarcat, in acest context, lipsa de reactie a Vioricai Dancila cea care este propusa…

- Bogdan Chirieac este de parere ca este foarte puțin probabil sa se organizeze remanierea guvernamentala in aceste momente, o alta problema fiind mai grava, și anume conflictul declanșat de Gabriela Firea impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea. ''Este puțin probabil. Problema principala…