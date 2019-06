Proteste fata de ingradirea dreptului la vot al romanilor de pretutindeni și de organizarea defectuoasa a procesului electoral vor Iavea loc in tara si strainatate. Duminica, la ora 18:00, in Piața Universitații din București (la fantana, langa Facultatea de Geografie) sunt asteptati romanii din tara. Manifestații similare se vor desfașura și in orașe din diaspora. […] Articolul Proteste fata de ingradirea dreptului la vot apare prima data in GAZETA de SUD .