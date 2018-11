Peste 200.000 de oameni au ieșit in strada, la Paris, cerand demisia președintelui Macron. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au facut și zeci de arestari. Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii ‘vestelor […] The post Proteste fara precedent in Franța! S-a cerut demisia lui Macron! O femeie a murit. Jandarmii au intrat in forța VIDEO appeared first on Cancan.ro .