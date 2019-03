Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu vede alta solutie de rezolvare a problemei frontierei irlandeze dupa Brexit, in afara mecanismului de "backstop", a declarat vineri ministrul german al Justitiei, Katarina Barley, citata de Reuters. "Cu siguranta nu vom accepta o frontiera in intelesul obisnuit al…

- Germania isi suspenda participarea la Operatiunea Sophia, misiunea UE pentru contracararea traficului de fiinte umane in Marea Mediterana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Dacian Cioloș vorbește despre PROTOCOALELE SECRETE: 'Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea ar trebui…

- Ministrul german al Justiției, Katarina Barley, a declarat marți ca este dezamagita de planul prim-ministrului britanic Theresa May pentru Brexit și a sugerat ca cea mai buna varianta ar fi organizarea unui nou referendum, relateaza Reuters. Theresa May a propus luni Parlamentului britanic…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, propune organizarea unui summit Uniunea Europeana-China in a doua jumatate a anului 2020, in timpul Presedintiei germane a Consiliului UE, afirma surse citate de agentia Reuters si de publicatia Handelsblatt, potrivit mediafax. Conform unor diplomati citati…

- Extrema-dreapta din Germania, care s-au reunit vineri in congres, ar putea sparge un nou tabu facand campanie pentru o iesire din UE, relateaza AFP. Proiectul de program electoral de 58 de pagini al formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD) acuza UE ca "a devenit o structura nedemocratica…

- Sahra Wagenknecht, care a inființat Aufstehen (Get Up) in luna septembrie, afirma ca a fost inspirata de mișcarea ”vestelor galbene” din Franța și anunța mișcari de strada in Germania in 2019. Ea mizeaza pe nemulțumirea oamenilor fața de inegalitatea crescanda din Germania și frustrarea fața…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa preluata de Agerpres. Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti, dupa o intrevedere la Berlin cu premierul britanic Theresa May, ca nu exista ''nicio posibilitate'' pentru schimbarea acordului privind Brexitul, au declarat surse apropiate cancelarului pentru AFP.Angela Merkel a facut aceste declaratii in…