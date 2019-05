Proteste de 1 Mai, în Turcia. Poliţia a reţinut 127 de persoane Politia a incercuit piata centrala Taksim din Istanbul, dar grupuri mici de demonstranti au reusit sa intre in piata. "Pietele apartin poporului, nu pot fi inchise. Traiasca 1 Mai", au strigat protestatarii, in timp ce politia a intervenit pentru a-i opri. Protestele cu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua internationala de muncii, au loc anual in Turcia si au fost in trecut marcate de actiuni ale politiei impotriva demonstrantilor. Proteste au avut loc adesea in piata Taksim, unde au fost ucise 34 de persoane in timpul demonstratiilor care au avut loc la 1 Mai 1977. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

