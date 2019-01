Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a prezentat joi noua strategie in domeniul apararii antiracheta,menita sa raspunda amenintarilor pe care le reprezinta noile armamente ale Rusiei si Chinei, dar si ale Iranului si Coreei de Nord, relateaza AFP.

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian scrie, pe Facebook, despre cine ar putea protesta in Romania - "susținatori revoltați ai unor revendicari de natura economica". El susține ca "statisticile arata ca doua treimi dintre romani spun ca ne indreptam intr-o directie gresita, numai ca pietele publice…

- Ample manifestatii de bucurie au avut loc ieri, pe strazile capitalei Coreei de Nord, dupa ce autoritatile au anuntat, prin intermediul televiziunii de stat, faptul ca celebrul manelist roman va concerta la finele acestui an in Phenian. Dupa cum se stie, Salam este vedeta nationala in Coreea comunista,…

- Peste 50 de persoane au protestat, sambata seara, de Ziua Nationala, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, cerand ca Romania ”sa nu mai fie condusa de corupti”: ”Nu ar trebui ca romanii sa renunte la luciditate”,

- Masinaria este fabricata in Coreea de Sud si este detinuta din 2015 de specialistii de la Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” din Bucuresti. Tot mai multi cultivatori de legume din Romania s-au orientat catre rasadurile altoite…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca administratia sa cunoaste faptul ca exista 12 baze de rachete balistice ascunse in Coreea de Nord, numind un articol New York Times pe aceasta tema ca fiind „alte stiri false” si „incorect”, scrie Politico.„Articolul din New York Times…

- Mii de oameni din Coreea de Sud si-au unit fortele si au gatit in plina strada tone de mancare pentru familiile sarace. Voluntarii au preparat un produs tradițional numit kimchi. Principalele ingrediente ale acestuia sunt varza chinezeasca, pasta de rosii si ardeiul iute.