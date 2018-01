Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- To the thousands of you that joined the #WomensMarch today: we need your help reaching the goal of getting 1 million people to register to vote in 2018.Text P2P to RTVOTE (788-683) right now!Don't just do it for the gram\uD83D\uDDE3 \uD83D\uDDE3#WomensMarch2018#PowerToThePolls#RockTheVote…

- Seara trecuta, cine nu a mers la Capitala, a protestat la Pitesti, in Piata Vasile Milea. La protest au participat aproximativ 100 de persoane. Protestul a fost unul contra legilor justitiei si contra PSD. Ultima actualizare: Duminica, 21 Ianuarie 2018 07:22

- Scriitorul Mircea Cartarescu afirma ca va merge la protestul de azi cu sentimentul ca "am ramas singuri pe baricade" fiindca politicienii opozitiei nu vor sa-si asume guvernarea, iar populatia e indiferenta politic si civic. "Voi merge la protestul de azi cu sentimentul ca am ramas singuri pe baricade.…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Protestul a venit la o zi dupa ce Donald Trump a anunțat vineri ca a anulat o vizita la Londra, programata pentru luna februarie și in urma careia Sadiq Khan a declarat ca vizita liderului american ar fi fost vizata de „proteste pașnice de amploare", intrucat viziunile controversate ale lui Trump…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura nu ar reduce la tacere un politician ci ar genera cu siguranta discutii. „Twitter exista pentru a servi si ajuta la dezvoltarea conversatiei publice, globale", citeaza The Hollywood Reporter. Declaratia oficiala a serviciului online a venit…

- Guvernul camerunez a arestat numerosi activisti anglofoni, in urma unor proteste pasnice, in incercarea de a descuraja elementele care ar putea perturba stabilitatea, in zonele din Camerun in care se vorbeste limba engleza. De exemplu, un cunoscut activist si avocat. Agbor Nkongho, risca pedeapsa cu…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de înteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, în prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, informeaza Mediafax."Prinsi cu mainile patate; sunt…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Salariatii Calorgal spun ca nu si-au primit banii aferenti lunilor octombrie si noiembrie, 15 decembrie fiind data la care societatea ar fi trebuit sa faca ultima plata. Potrivit protestatarilor, personalul TESA nu a primit in totalitate nici macar lichidarea pe octombrie, ci doar 500 de lei…

- Numarul protestatarilor care merg in mars spre Parlament a ajuns la cateva mii. In Piata Palatului, oamenii au aplaudat pentru Regele Mihai si au tinut un moment de reculegere in memoria eroilor Revolutiei, relateaza news.roDe asemenea, manifestantii au strigat ”Jos comunistii”, ”Libertate”,…

- Dupa ce a atacat hotararea președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca decizia președintelui american nu justifica folosirea unor sloganuri antisemite la mitinguri din Germania.

- In contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justitiei, deputatul PSD Liviu Pleșoianu iese la rampa intrebandu-se retoric, intr-o postare pe Facebook, „de ce nu sunt proteste „#” in Franța chiar…

- Palestinienii si israelienii trec la arme grele dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. Doi palestinieni au murit, iar peste 700 au fost raniti dupa ce au iesit la proteste, iar fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a afirmat ca mesajele de pe Twitter ale presedintelui Donald Trump ajuta agentia cu informatii valoroase, informeaza CNN."Am observat ca ne sunt de ajutor. Am vazut chestii spuse de presedinte pe Twitter care au avut un impact real asupra capacitatii noastre de…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Președintele american Donald Trump a denunțat "atacul terorist oribil și laș" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane și ranirea altor 109, potrivit ultimului bilanț, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa învingem…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Generalul in rezerva Robert Kehler a sustinut, in fata Senatului, ca ofiterii americani pot refuza sa lanseze arme nucleare, daca ordinele venite din partea presedintelui nu respecta legislatia in vigoare. El a adaugat ca principiile legale ale interventiilor militare se aplica si deciziilor de a folosi…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Studenții catalani au reușit sa opreasca miercuri traficul trenurilor de mare viteza pentru cateva ore. Protestul s-a desfașurat in timpul grevei convocate de un sindicat minoritar și a fost organizat impotriva justiției spaniole care a arestat 8 foști oficiali catalani.

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 2: Numarul protestatarilor din Bucuresti a ajuns la peste 10.000. Acestia merge in mars spre Parlament, iar…

- Initial, cateva mii de oameni se adunasera in Piata Victoriei, iar la ora 19.00 au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Jos Guvernul", "PSD ciuma rosie", "CCR sluga PSD".…

- Contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump a fost "dezactivat accidental", vineri, timp de 11 minute, din cauza unei erori umane, a anuntat compania, relateaza site-ul BBC News."Am descoperit ca acest lucru a fost facut de catre un angajat responsabil cu asistenta pentru clienti…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN, scrie Mediafax."Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a calificat drept 'animal' pe autorul atacului terorist comis marti la New York si a cerut din nou revizuirea politicii americane privind imigratia, in special a sistemului de atribuire a cartilor vezi prin Loteria Vizelor, relateaza agentiile AFP, DPA si EFE. 'Trebuie…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor ''pe baza de merit'',…

- Președintele american Donald Trump l-a calificat marți drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpați in ancheta privitoare la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, și a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP. …

- Donald Trump a reactionat, luni, dupa ce Paul Manafort, fostul sau director de campanie, a fost inculpat pentru 12 capete de acuzare care au legatura cu presupuse infractiuni comise inaintea implicarii sale in campania prezidentiala, mai cu seama nedeclararea a zeci de milioane de dolari primiti de…

- Congresmenii republicani din Camera Reprezentantilor au deschis anchete in legatura cu aprobarea data de Administratia Obama pentru preluarea unui grup minier de catre o companie rusa si decizia FBI de a nu o inculpa pe Hillary Clinton pentru folosirea unui server privat de mailuri. O comisie…