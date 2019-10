Proteste contra „capitulării” Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Kievului pentru a protesta impotriva unei autonomii sporite pentru teritoriile separatiste proruse, care ar putea fi acordata in cadrul eforturilor de pace ale pr... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Kievului pentru a protesta impotriva unei autonomii sporite pentru teritoriile separatiste proruse, care ar putea fi acordata in cadrul eforturilor de pace ale presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Kievului pentru a protesta impotriva unei autonomii sporite pentru teritoriile separatiste proruse, care ar putea fi acordata in cadrul eforturilor de pace ale presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP.Intre 4.

- Guvernul grec condus de Kyriakos Mitsotakis, ales in luna iulie, s-a confruntat marti cu prima fronda contra unui proiect de lege privind reforma pietei fortei de munca, cateva mii de manifestanti protestand pe strazile din Atena, capitala elena fiind paralizata si de o greva generala, transmite…

- Sindicalistii din transportul feroviar urmeaza sa participe, marti, pentru a doua zi consecutiv, la un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor, fata de situatia in care se afla in prezent intregul sistem de transport feroviar de stat si mai ales compania CFR Calatori. Principalele revendicari…

- Protestatarii au fortat barierele din jurul parlamentului fostei colonii britanice si au aruncat sticle incendiare catre politisti. Manifestatiile incepusera pasnic cu cateva ore inainte. Mii de oameni au iesit pe strazi si au marsaluit fara o destinatie precisa, in ciuda ploii si a anuntului de…

- Tang Ping-keung, adjunctul comisarului de politie, a declarat luni, intr-un briefing de presa, ca, in timpul ultimei serii de proteste, manifestanti radicali au actionat ilegal si au escaladat nivelul de violenta, prezentand amenintari la adresa sigurantei cetatenilor. Cele 149 de persoane,…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" condamna decizia Guvernului Romaniei de a bloca angajarile in sistemul de invatamant si avertizeaza ca va recurge la toate mijloacele legale de protest daca din septembrie vor aparea probleme cu plata drepturilor salariale, se mentioneaza intr-un…

- Guvernatorul din Porto Rico demisioneaza dupa doua saptamani de manifestatii masive. Ricardo Rossello a anuntat miercuri ca demisioneaza ”vineri, la 2 august, la ora (locala) 17..00”. Citeste si Scandal in SUA: Un politician candidat la functia de guvernator a refuzat sa calatoreasca alaturi…