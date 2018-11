Proteste Cehia. Premierul Babis, sub acuzare. Se cere demisia Zeci de mii de persoane s-au adunat in mai multe locuri din Praga pentru a cere demisia lui Andrej Babis, pus sub acuzare pentru presupusa deturnare de fonduri europene in constructia in 2007-2008 a complexului hotelier de lux "Storks Nest" (Cuib de barza). Adversarii prim-ministrului ii reproseaza, de asemenea, apartenenta la partidul comunist si presupusa colaborare - pe care o neaga - cu politia secreta comunista, StB, inainte de 1989.



"Este inadmisibil ca un individ urmarit in justitie si colaborator al StB sa fie prim-ministru", a afirmat Mikulas Minar, responsabil al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

- Dupa ce a intrat in topurile radiourilor online din Italia și Turcia, Valeria lanseaza o piesa in limba romana, care se va regasi pe albumul de debut. “Mai presus de orice, piesa vorbește despre stradania noastra de a ramane mereu la adevarul nostru, la ceea ce ne definește pe noi ca personalitați.”,…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, ii cere prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa demisioneze urgent, sustinand ca declaratiile acestuia din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European privind situatia din Romania "au umplut paharul rabdarii", informeaza...

- Parlamentul Ucrainei a facut joi primul pas catre inscrierea in Constitutie a obiectivelor de aderare a tarii la NATO si la Uniunea Europeana, transmite Xinhua, citata de Agerpres. Deputaţii au votat pentru înaintarea proiectului de lege către Curtea Constituţională. Au fost…

- Deputatul Mihaela Hunca, care si-a anuntat, miercurea trecuta, demisia din PSD, sustine ca nu va demisiona din functia de parlamentar, in ciuda solicitarilor venite din partea liderilor judeteni social-democrati, scrie Ageprpres.Hunca afirma ca membrii conducerii organizatiei judetene Botosani…

- Trei persoane au murit, patru au fost ranite si alte cinci sunt date disparute, in urma unei explozii la o fabrica de armament din orasul Dzerzhinsk din Rusia, au transmis vineri, 31 august, autoritatile locale. Explozia a avut loc vineri la o fabrica de armament si exploziv din orasul Dzerzhinsk, situat…

- Cel putin zece ministri australieni si-au prezentat demisia, fiind o noua lovitura pentru premierul Malcolm Turnbull, care s-ar putea confrunta cu o noua tentativa de ''puci'' in propriul partid, relateaza miercuri AFP. Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti…

- Acum o saptamana Ludmila Kozlowska, ucraineanca originara din Crimeea anexata de Rusia in 2014, a fost expulzata din UE in baza unei alerte a serviciilor poloneze in Sistemul Informational Schengen (SIS). Motivul deportarii – amenintare la securitatea Poloniei.