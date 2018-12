Proteste Budapesta. Tinerii au ieșit în stradă Adunate in fata Parlamentului, intre 2.000 si 3.000 de persoane, majoritatea cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani, au infruntat inca o data fortele de securitate, aruncand sticle in directia politistilor, care au raspuns cu gaze lacrimogene, au constatat jurnalisti AFP. Organizata pe retelele de socializare, ca si in zilele anterioare, manifestatia a mobilizat reprezentanti ai opozitiei de stanga si de extrema-dreapta. Fapt fara precedent, cele doua tabere si-au unit miercuri vocile pentru a incerca sa respinga noua legislatie. Aceasta creste semnificativ numarul orelor suplimentare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste au loc, joi seara, la Budapesta, pentru a doua zi consecutiv, dupa ce Parlamentul ungar a aprobat o lege care mareste numarul de ore suplimentare pe care îl pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”. Mii de unguri au protestat joi la…

- Guvernul maghiar se mandreste cu lupta dusa contra dominatiei marilor corporatii straine, mai ales in sectorul serviciilor si in cel bancar, insa si-a creat de-a lungul timpului o relatie speciala cu o anumita categorie de companii straine, cu o atentie deosebita acordata celor care construiesc fabrici…

- Au fost proteste de amploare la Budapesta, dupa ce Parlamentul maghiar a adoptat, într-o atmosfera foarte tensionata, o controversata lege a muncii, pe care sindicatele și opoziția o numesc “legea dreptului la sclavie”. Asta pentru ca sporește semnificativ numarul…

- Mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orban miercuri seara pentru a protesta fata de asa-zisa lege a sclaviei, conform hvg.hu. Politia a mobilizat forte importante pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan in Piata…

- Miercuri, 14 noiembrie 2018, presedintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, a depus la Parlament, cu numarul de inregistrare 929/14.11.2018, un proiect de lege privind reglementarea regimulului cumulului pensiei cu veniturile salariale de la stat. Prezentul proiect de lege propune interzicerea…

- 14 persoane din totalul celor participante la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, organizata la Sfantu Gheorghe, au fost selectate in vederea parcurgerii unor noi etape, arata datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Bursa a fost organizata vineri, 19 octombrie…

- Oamenii fara adapost nu mai au voie sa doarma pe strada, ci trebuie sa mearga in adaposturi. Executivul condus de Viktor Orban a modificat constituția, iar reglementarile au intrat in vigoare luni. Astfel, cei care nu respecta legea, risca sa ajunga in inchisoare. Oamenii legii vor fi cei care ii vor…

- Legea a fost introdusa de guvernul primului ministru Viktor Orban, dar Organizația Națiunilor Unite a numit-o “cruda”, insistand ca este impotriva drepturilor omului. Noua interdicție condamna viața pe strazi și a fost aprobata de Parlamentul de la Budapesta in iunie. Guvernul spune ca faptul ca poliția…