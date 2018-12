Proteste Bruxelles. Guvernul din Belgia, lovitură teribilă Amintim ca 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii.



Protestele ''vestelor galbene'', denumite astfel dupa vestele lor de protectie, foarte vizibile si care au devenit simbolul si uniforma lor, au inceput in Franta luna trecuta, cu manifestari violente, ce au provocat actiuni similare si in Belgia.



Circa 1.000 de persoane au luat parte la protestele din Bruxelles. Aceștia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

