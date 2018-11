Proteste Belgia. Gaze lacrimogene și violențe la Bruxelles Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti, dupa modelul manifestatiilor din Franta, s-au indreptat catre biroul premierului Charles Michel, iar odata ajunsi acolo unii dintre ei au aruncat cu pietre in cladire, fortele de ordine ripostand cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa. Inca inainte de izbucnirea violentelor politia a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

