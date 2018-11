Stiri pe aceeasi tema

- Oleksandr Turcinov, fostul președinte interimar al Ucrainei, acum secretar general al Consiliului Național de Aparare, a propus, in aceasta noapte, declararea legii marțiale in țara vecina. Asta dupa ce mai mulți soldați și marinari ucraineni au fost capturați și raniți cu o zi in urma de catre trupele…

- Fortele navale ucrainene au acuzat Rusia ca a capturat trei dintre navele sale, dupa ce a tras asupra lor, ranind doua persoane aflate la bord, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. Ulterior, serviciul rus de securitate FSB a recunoscut ca…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene.Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene. Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Rusia a blocat temporar accesul navelor civile prin stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov. Decizia a fost luata dupa un incident in care a fost implicat un remorcher ucrainean si o nava a pazei de coasta ruse.

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc de provocare si de incalcarea legislatiei internationale, dupa ce rusii au incercat sa opreasca, fara succes, un convoi naval ucrainean in Marea Neagra, relateaza Reuters, preluat de Realitatea TV.Totul a inceput cand doua vase de razboi ucrainene si un remorcher au…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave militare ucrainene au traversat…